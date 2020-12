Die Corona-Regeln in MV wurden erneut verschärft und betreffen auch die Kontaktbeschränkungen an Weihnachten. Damit könnte das Anschwärzen von Nachbarn, die sich nicht an die Vorgaben halten, wieder losgehen. Ob die OZ-Leser die Polizei darüber informieren würden? Dazu haben sie eine klare Meinung.