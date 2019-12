Greifswald/Rostock

Die ersten Städte wagen den Vorstoß: Sie verbieten in bestimmten Bereichen die beliebte Knallerei zu Silvester. In Hamburg beispielsweise soll es an der Binnenalster in diesem Jahr ruhiger zugehen.

Gerade erst hat sich in Greifswald eine Bürgerrunde mit großer Mehrheit dafür ausgesprochen, dass nur noch an bestimmten Orten Raketen gezündet werden dürfen. In Rostock hatten Bewohner nach dem Jahreswechsel 2018/19 ein Böller-Verbot gefordert. Doch Stadtsprecher Ulrich Kunze erklärt: Ein solches Verbot könnten wir nicht kontrollieren und da würde der Stadt auch die rechtliche Grundlage fehlen. Wir appellieren an die Freiwilligkeit der Menschen, auf das Zünden von Böllern zu verzichten.“

Was meinen Sie, sollte an Silvester das Abbrennen von Feuerwerk in Mecklenburg-Vorpommern verboten werden? Stimmen sie ab.

Von OZ