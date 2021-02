Rostock

Ostereier suchen, die ersten Frühblüher genießen und vielleicht das erste Mal im Jahr ohne Jacke auf der Terrasse oder dem Balkon sitzen – Viele Menschen aus MV genießen das Osterfest gerne bei ihren Verwandten oder Fahren über das lange Wochenende in ein Ferienhaus. Ob solche Reisen in ein paar Wochen stattfinden können, ist jedoch noch unklar.

Sachsens Ministerpräsident hat sich klar gegen Urlaube in den Osterferien ausgesprochen und damit eine Debatte ausgelöst. Er sieht die Fortschritte in der Pandemiebekämpfung gefährdet. Doch was finden die OZ Leser? Sollten Reisen in den Osterferien verboten werden oder möglich sein?

OZ-Leser sind sich einig

An der Online-Umfrage der OSTSEE-ZEITUNG haben bisher 510 Menschen teilgenommen (Stand: Dienstag, 16.2., 15 Uhr). Weit über die Hälfte: 70,4 Prozent (359 Personen) sind dagegen Reisen zu den Osterferien wegen Corona zu verbieten. Sie finden, dass ein Urlaub am ersten Aprilwochenende erlaubt sein sollte.

Das sehen 28 Prozent (143 Personen) der Umfrageteilnehmer anders. Sie finden, dass Reisen auch an Ostern verboten werden sollten. Nur 1,6 Prozent (acht Personen) haben die Antwortmöglichkeit „Ich weiß nicht.“ gewählt. Was denken Sie? Sollten Reisen zu den Osterferien wegen Corona verboten sein? Nehmen Sie hier noch an der Umfrage teil.

Von OZ