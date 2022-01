Landesweite Erhebung - Umfrage an Schulen in MV: Wie geht es Schülern, Eltern und Lehrern in der Pandemie?

Mit Hilfe eines Fragenkatalogs wollen Landeseltern- und Landesschülerrat sowie GEW MV herausfinden, wo es am meisten hapert. Sie kritisieren, dass die Politik viel angekündigt und wenig umgesetzt habe.