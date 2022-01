Elmenhorst/Rostock

Die Elmenhorster warten seit Jahren auf eine Ortsumgehung und direkte Verbindung mit Rostocks Nordwesten, getan hat sich aber nicht viel. Das Projekt stockt nach wie vor. Während die Stadt Rostock die Mecklenburger Allee nach Plan in Richtung Elmenhorst verlängert, schiebt das Land den Bau der Ortsumgehung weiter auf. Bürgermeister Uwe Barten (parteilos) drängt nun zumindest auf eine Zwischenlösung.

Bürgermeister Uwe Barten verlangt mehr Tempo

Bürgermeister Barten zeigt sich verärgert. Gerade erst habe es wieder Gespräche mit dem Land gegeben. „Immer noch heißt es, die Ortsumgehung sei zurückgestellt worden, das Geld steht nicht bereit – coronabedingt.“ Für Barten sei dies allerdings nicht hinnehmbar. „Mit dieser Begründung kann ich nicht leben. Wir brauchen die Umgehungsstraße“, so der Bürgermeister. Tausende Autos fahren jeden Tag durch Elmenhorst – 14 000, um genau zu sein.

Uwe Barten, Bürgermeister der Gemeinde Elmenhorst-Lichtenhagen, verweist auf 14000 Autos am Tag: „Wir brauchen die Umgehungsstraße.“ Quelle: Bea Schwarz

Für das kleine Dorf sei dies eine zu große Belastung. „Der Elmenhorster Weg ist zudem abgesperrt. Er soll nur von Radlern und Fußgängern benutzt werden. Mit dieser Situation können wir uns nicht zufrieden geben“, so Barten weiter.

Verlängerung der Mecklenburger Allee voll im Plan

Die Hansestadt Rostock arbeitet zudem seit vergangenem Jahr an einer Verlängerung der Mecklenburger Allee in Richtung Elmenhorst. Die verlängerte Straße soll eine direkte Verbindung zwischen der Hansestadt und der Nachbargemeinde bilden. Doch bleibt die Ortsumgehung aus, endet die Verlängerung weiter in einer Sackgasse.

Während Elmenhorster und Lichtenhäger sehnlich auf den Baustart der Ortsumgehung warten, ist der Baufortschritt der Verlängerung der Mecklenburger Allee laut Tiefbauamt der Hansestadt voll im Plan. „Auf der Hälfte der Baustrecke sind die Entwässerung, Bordanlagen, Tragschichten bis Asphalttragschicht fertiggestellt“, heißt es aus der Behörde. Und weiter: „Im Bereich bis zum Bauanfang – dem geplanten Kreisverkehr – werden die Entwässerungsanlagen hergestellt, nachfolgend die Erdarbeiten.“ Bis Ende Februar soll abhängig von der Witterung die Entwässerung fertiggestellt werden. Bis zum 30. Juli 2022 soll alles fertig sein.

Stadt Rostock hält sich mit Zusagen zurück

Zur geplanten Ortsumgehung hält sich die Stadt allerdings mit Aussagen zurück. „Zum Thema der seitens des Landes MV beabsichtigten baulichen Realisierung der geplanten Ortsumgehung können seitens der Stadt keine grundsätzlichen Aussagen getroffen werden“, heißt es. Aber: „Die Stadt, hier vertreten durch das Tiefbauamt, befindet sich kontinuierlich und auch aktuell in Gesprächen beziehungsweise im Klärungsprozess mit dem Land, um unter anderem auch die Frage der weiterführenden Anbindung / Verlängerung der Mecklenburger Allee bis an die Ortslage Elmenhorst heran mit direktem Anschluss an die L 12 zeitnah zu klären und ebenso zeitnah baulich umzusetzen.“

Bis endlich eine Ortsumgehung für Elmenhorst gebaut wird, die dann Anschluss an die Mecklenburger Allee hat, fordert Bürgermeister Uwe Barten aber zumindest eine Zwischenlösung. „Dann muss eben eine temporäre Lösung her. Wir müssen auch Lichtenhagen entlasten.“

Schwerin bittet um Geduld

Das zuständige Infrastrukturministerium bittet um Geduld. „Die Beratungen zum Landeshaushalt sind noch nicht abgeschlossen. Erst wenn diese erfolgt sind und entsprechende Mittel für die Ortsumgehung Elmenhorst eingeplant werden, kann die Straßenbauverwaltung das Vorhaben umsetzen“, so Pressesprecher Gunnar Bauer.

Darüber hinaus gebe es derzeit eine enge Abstimmung zwischen der Stadt Rostock und dem Verkehrsministerium, um „durch das Vorziehen von Teilmaßnahmen der geplanten Ortsumgehung die Verkehrswirksamkeit der im Bau befindlichen Mecklenburger Allee zu realisieren“. Dies betreffe den Kreisverkehr, an den die Mecklenburger Allee anschließt, sowie dessen Anbindung an die Ortsdurchfahrt Elmenhorst. Hierfür seien die Ausführungs- und Vergabeunterlagen erstellt, der erforderliche Grunderwerb in Bearbeitung. Voraussetzung sei auch hier die Sicherstellung der auf das Land und die Stadt Rostock entfallenden Finanzierungsanteile.

Von Michaela Krohn