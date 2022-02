Umgekippte Bäume, Sandstürme und Absagen: So hat Rostock Sturmtief „Zeynep“ erlebt

Rostock

In der Kröpeliner Straße liegt der Bauzaun, der eigentlich am Fünfgibelhaus aufgestellt ist, in der Fußgängerzone verteilt. 500 Meter weiter ist der Mast der Fußgängerampel an der Großen Wasserstraße abgeknickt, die Baustellenampel in der Tessiner Straße wurde erneut umgeweht und am eingerüsteten Wasserturm ist die Verkleidung zerrissen: Am Sonnabendmorgen werden die Schäden, die „Zeynep“ in der Hansestadt hinterlassen hat, sichtbar. Bereits zum dritten Mal in diesem Jahr fegte in der Nacht ein Sturmtief über Mecklenburg-Vorpommern.

Viele Ausfälle und Absagen

Die Auswirkungen zeigen sich auch noch am nächsten Morgen: Der Rostocker Zoo bleibt aus Sicherheitsgründen das gesamte Wochenende geschlossen, bei der Deutschen Bahn kommt es zu massiven Einschränkungen im Nah- und Fernverkehr, die mindestens bis Montag andauern werden. Auch die Reederei „Scandlines“ muss Abfahrten zwischen dem Überseehafen und dem dänischen Gedser zwischenzeitlich absagen. Der Wochenmarkt auf dem Neuen Markt wird kurzfristig gecancelt. Zudem raten Stadt und Stadtforstamt von Waldspaziergängen ab: Die Schäden, die „Zeynep“ im Küstenwald oder auch in den Parks angerichtet hat, sei noch nicht bekannt.

Viele Schaulustige in Warnemünde

Dennoch lassen sich die Rostocker die gute Laune nicht verderben. Bereits in den frühen Morgenstunden zieht es viele Schaulustige nach Warnemünde, um bei Sonnenschein und kräftigem Wind den Wellengang auf der Ostsee zu beobachten. Der Wind peitscht die Wellen über die Molen an die Leuchtfeuer. Patricia Berneis kämpft sich durch den Sandsturm, hält die Kapuze ihrer Jacke schützend eng am Gesicht fest. „Wir wollen einfach mal schauen – und hatten die Hoffnung, Bernsteine zu finden“, sagt sie. Noch sei allerdings nichts angespült worden. Sie und Jörn Reuter haben die Sturmnacht entspannt erlebt. „Das Schlafzimmer liegt nach hinten raus, wir haben nichts gehört. Der letzte Sturm war schlimmer.“

Rostock war gut vorbereitet

Rückblick: Neben den Feuerwehren bereiten sich am Freitagabend auch die ehrenamtlichen Mitglieder des Technischen Hilfswerks (THW) auf eine lange Sturmnacht vor. „Wir haben entsprechendes Material da – Motorsägen, Stromaggregate und Licht und Holzwerkzeug, falls wir provisorisch Fenster abdichten müssen“, so Christoph Kühl vom THW. Bis zu 90 Personen können in der Nacht ausrücken – immer dort, wenn die Feuerwehr Hilfe anfordert. „Wir haben eine sehr starke Berufsfeuerwehr sowie viele starke Freiwilligen Feuerwehren in Rostock – wenn wir zusätzlich angefordert werden, dann kann einem mulmig werden. Dann wissen wir, was los ist.“

Stadt bleibt größtenteils verschont

Zu einem nächtlichen Einsatz kommt es für die Rostocker Ortsgruppe nicht. Während im Nordosten Sturmböen mit Höchstgeschwindigkeiten von 172 Stundenkilometern verzeichnet werden, verläuft die Nacht für die Hansestadt glimpflich. „Bis Mitternacht war es relativ ruhig mit etwa einem Dutzend sturmbedingten Feuerwehreinsätzen“, so Stadtsprecher Ulrich Kunze. Bis Samstagabend sind es, so Ralf Gesk, stellvertretender Leiter des Brandschutz- und Rettungsamtes 82 unwetterbedingte Einsätze im Stadtgebiet – am häufigsten hat die Feuerwehr bis 17.30 Uhr in Reutershagen zu tun. (13 Einsätze).

Dabei haben Polizei und Feuerwehr auch bei „Zeynep“ – wie bereits bei „Nadia“ – mit umgekippten Bäumen und abgebrochenen Ästen zu tun. In der Rennbahnallee sind gleich mehrere Bäume auf die Gleise der Straßenbahn gefallen – bis zum späten Nachmittag fällt die Strecke zwischen dem Platz des Friedens und dem Neuen Friedhof aus, ein Schienenersatzverkehr wird kurzfristig eingerichtet.

