Umgekippte Bäume, ausgefallene Züge: Diese Schäden richtete Orkantief „Ylenia“ in MV an

Rostock

Mit Sturmtief „Ylenia“ fegte am Donnerstag nach „Nadia“ bereits der zweite kräftige Sturm in diesem Jahr über Mecklenburg-Vorpommern. Die vorläufige Schadensbilanz fiel allerdings überschaubar aus, das neuerliche Sturmtief scheint dem Nordosten weit weniger zugesetzt zu haben als der Orkan Ende Januar. Bis zum Nachmittag verzeichnete das Polizeipräsidium Rostock 41 Einsätze, im Zuständigkeitsbereich der Polizeiinspektion Neubrandenburg waren es 14, fünf in Anklam sowie zehn Einsätze der Polizeiinspektion Stralsund.

Für die meisten Einsätze sorgten am Donnerstag vor allem abgeknickte Äste und umgekippte Bäume. Vereinzelt fielen diese auf parkende Autos oder zerrissen Stromleitungen. So stürzte in Krien bei Anklam am Morgen ein Baum auf das Nebengebäude eines Pfarrhauses, in Liepgarten wurden mehrere Bäume entwurzelt. In Hohenkirchen bei Wismar musste eine Straße gesperrt werden, weil ein Baum umzustürzen drohte. Bei Schönberg räumte die Feuerwehr einen Baum von der Straße. Auf der Bundesstraße 105 bei Neuenkirchen zwischen Greifswald und Stralsund kollidierte ein Auto mit einem umgestürzten Baum, der Fahrer blieb unverletzt.

Tierparks zu, Warnung vor Waldspaziergängen

Auch Tierparks blieben vor allem wegen der Gefahr umstürzender Bäume größtenteils geschlossen. Zudem warnen sowohl die Landesforst als auch das Landwirtschaftsministerium weiterhin vor dem Betreten von Wäldern. „Die starken Winde nach den ungünstigen Witterungen der letzten Jahre stellen die Bäume des Landes erneut vor eine Zerreißprobe“, erklärt Landwirtschaftsminister Till Backhaus (SPD). So habe es bei Sturmtief „Nadia“ Ende Januar einen Schaden von 300 000 Festmeter geworfenes oder gebrochenes Holz gegeben. Die größten Schäden aller 29 Forstämter in Land Mecklenburg-Vorpommern verzeichnete damals das Poggendorfer Forstamt – 62 300 Festmeter Schadholz fielen an.

Wie groß der Schaden durch „Ylenia“ in den Wäldern ausgefallen ist, steht noch nicht fest. „Wir gehen erst in den Wald, wenn wir das vertreten können. Der Eigenschutz hat Vorrang“, betont Bernhard von Finckenstein, Forstamtsleiter in Billenhagen. Sobald es die Situation erlaubt, werden sich die Mitarbeiter einen Überblick verschaffen, öffentliche Wege sichern und freiräumen. Der Forstamtsleiter blickt mit Sorge auf die nächsten angekündigten Unwetter. „Nach dem Sturm ist vor dem Sturm“, sagt er. „Das, was auf uns zukommt, macht uns ein bisschen Sorgen. Wir stellen uns auf schwierige Situationen ein.“

Gefahr durch Borkenkäfer

Die Häufigkeit der Stürme in den letzten Jahren sei extrem, betont auch Peter Rabe, Forstamtsleiter in Grevesmühlen. Das sorge unter anderem auch für einen wirtschaftlichen Schaden. „Wenn Holz bricht, ist es natürlich nicht mehr so viel wert, als würde man es planmäßig schlagen“, sagt er. Hinzu komme, dass Flächen mit viel Aufwand wieder aufgeforstet werden müssen. Die Beräumung sei aufgrund weicher und nasser Waldböden schwierig. Doch dabei sitze den Förstern die Zeit im Nacken: Wenn im Frühling der Borkenkäfer wieder fliegt, bietet liegen gebliebenes Holz ideale Bruthabitate.

Glimpflich davon kam der Rostocker Stadtwald. „Bei uns ist relativ wenig umgefallen“, sagt Jörg Harmuth, Leiter des Stadtforstamtes. „Das ist kein Vergleich, was wir sonst hatten bei den schweren Stürmen.“ Vorbeugen könne man kaum – bei Windstärke zehn bis zwölf falle um, „was umfallen will.“ Gefährdet seien vor allem Bäume mit Wurzelproblemen oder flachen Wurzeln und solche, die eine große Angriffsfläche bieten. „Wenn wir so einen Sturm im Sommer haben, wenn alle Bäume voller Laub sind, funktioniert das wie ein großes Segel.“

Einschränkungen im Schiffs- und Bahnverkehr

Wegen der böigen Winde war die Rügenbrücke in Stralsund am Donnerstag von 4.30 bis 9.30 Uhr gesperrt worden. In Spitzen betrug die Windgeschwindigkeit dort 115 Stundenkilometer. Auch einige Fähren hatten über Nacht den Verkehr eingestellt, nahmen den Betrieb aber wieder auf.

Weiterhin zu Einschränkungen kommt es hingegen im Fernverkehr der Deutschen Bahn – länger als zunächst angekündigt. Der Zugverkehr sei voraussichtlich bis Samstag „bundesweit beeinträchtigt“, schrieb die Bahn am Donnerstag auf Twitter. So fallen Fernzüge wie ICEs und ICs aus, auch im Regionalverkehr kommt es zu Verspätungen.

Weiteres Orkantief angekündigt

Der Deutsche Wetterdienst hob am frühen Nachmittag seine Unwetterwarnung vor orkanartigen Windböen für Mecklenburg-Vorpommern auf. Entwarnung gibt es allerdings nicht: Nach dem Abzug des aktuellen Sturmtiefs „Ylenia“ droht nach einer kurzen Beruhigung mit dem Orkantief „Zeynep“ wieder eine stürmische Nacht. Vor allem an den Küsten dürfte es von Freitag auf Samstag ruppig werden, wie Meteorologin Franka Nawrath warnt. An der Ostseeküste werden am Freitagabend demzufolge extreme Orkanböen mit Windgeschwindigkeiten von bis zu 135 Stundenkilometern erwartet.

Von Katharina Ahlers