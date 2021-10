Greifswald

Ein schrilles Geräusch tönt durch den einen der drei Räume, die bis unter die Decke vollgestellt sind. „Wechsel, Brigitte, sagst du Bescheid, dass sie wechseln müssen.“ Doris Sell ist heute die Herrin über die Eieruhr. Immer fünfzehn Minuten haben die Kunden im Umsonst-Laden. Corona-Regeln. Brigitte Rabehl geht in den zweiten Raum und bittet die sechs Kunden, die gleichzeitig im Laden sein dürfen hinaus. Einige werden sich erneut anstellen, um sich noch einmal für eine viertel Stunde durch die vollgehangenen Klamottenstangen, im Regal getürmten Schuhe und nach Größe sortierten Babysachen zu wühlen.

Rabehl ist fast seit Beginn dabei. 2004 wurde der Umsonst-Laden als studentische Initiative gegründet, später ein Verein. Das Haus, das den ersten Laden beherbergte, wurde abgerissen. Jetzt ist der Verein in der Wolgaster Straße 85 zu Hause – direkt neben einem Lidl teilt man sich den großen Komplex mit einer Pizzeria und den Anwohnern. An drei Tagen öffnet der Verein für gewöhnlich die Pforten, im Oktober gab es sogar einen zusätzlichen Öffnungstag. Die Nachfrage sei nun, besonders nach Corona und mit dem nahenden Winter, doch sehr groß.

Einige geben, andere nehmen wieder mit

Rabehl steht mittlerweile draußen. Eine Tafel, mit der Kinder spielen können, gibt Auskunft über den Zweck der kleinen Ecke. „Spendenannahme.“ Hier ein Gespräch mit den ehrenamtlichen Helferinnen zu führen, die an diesem Donnerstag den Laden schmeißen, ist schwierig. In etwa 10 Minuten kommen drei Menschen. Je einen großen blauen Müllsack dabei. „Zum Wegschmeißen ist das doch zu schade“, sagt eine Frau und gibt Aussortiertes von sich und ihrer Enkelin ab. Ein Mann bringt zwei Mäntel vorbei. „Für die kalte Jahreszeit.“

Ohne diese Spenden funktioniert der Laden nicht. Das Konzept ist einfach. Wer etwas braucht, der schaut, ob er im Laden fündig wird. Wer im Laden fündig wird, der lässt als gute Geste eine Spende da. Wie viel, das ist egal. Ein paar Cent. Durch die Geldspenden finanziert der Verein Miete und Nebenkosten. Die Corona-Zeit habe man mit Rücklagen überstanden. „Einige spenden auch fünf oder zehn Euro“, erzählt Kerstin Fiedler. Sie legt gerade Hosen auf einem kleinen Tresen zusammen. Hinter ihr liegen einige Säcke mit frischen Spenden, die heute noch sortiert werden wollen. Letztens sei der Stapel so hoch gewesen, erzählt Doris Sell und hält ihre Hand knapp über ihren Kopf. Ein prüfender Blick auf die Eieruhr – die nächste Runde bitte.

Viele Studierende mögen die Nachhaltigkeit

Die Schlange vor dem Laden will nicht abreißen. Während der dreistündigen Öffnungszeit zwischen 10 und 13 Uhr stehen fast immer 2, 3 oder auch mal mehr Personen vor dem Laden und warten auf die Eieruhr. Unter ihnen sind auch Milena Thompson, Aaron Strube und Lucia Haslbauer. Die drei jungen Studenten haben eine besondere Mission. Sie sind auf der Suche nach einem Kostüm für die Halloween-Party am Wochenende. Sie waren schon einige Male im Laden. Haslbauer schätzt vor allem die Qualität. „Hier findet man wirklich schöne Sachen, auch aus Wolle. Die wären sonst sehr teuer“, berichtet sie.

15 Minuten Zeit: Suchen, Größe kontrollieren und weitersuchen. Während der Corona-Zeit haben die Kunden im Umsonst-Laden nur wenig Zeit. Einige stellen sich zwei Mal an. Quelle: Philipp Schulz

Tatsächlich findet man in dem kleinen Lädchen fast alles. Fachbücher, Romane, Schallplatten, Kassetten, Babykleidung, Tassen, Gläser und Schlafsäcke. Ein Mann bringt gerade einen TV-Tisch vorbei. „Wir können nur kleine Spenden annehmen“, erklärt Rabehl. Es fehle schlicht an Platz. Ab und an kommen dann aber auch mal ganz ungewöhnliche Spenden an. Eine Massageliege zum Beispiel.

Kurz bevor der Wecker wieder klingelt, steht Aaron Strube vor dem kleinen Tresen, an dem Kerstin Fiedler immer noch Hosen zusammenlegt. Er hat ein paar Münzen in der Hand und ein Polohemd. Ein Halloweenkostüm hat er dieses Mal nicht gefunden und suchen kann er auch nicht mehr – jetzt klingelts.

Von Philipp Schulz