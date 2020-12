Nordholz/Rostock

Stolz steht Philipp Pottmeyer vor seinem neuen Arbeitsgerät: Der 40-jährige Rostocker ist einer der ersten Piloten, die den neuen Hubschrauber NH90 bei der Deutschen Marine fliegen werden. Zwar hat er erst wenige Flugstunden auf dem „Sea Lion“ hinter sich, doch schon jetzt ist der erfahrene Heli-Flieger begeistert: „Im Vergleich zu seinem Vorgänger, dem ‚Sea King‘, ist es, als wenn man von einem Bus auf einen Porsche umsteigt.“

Pottmeyer ist als Einsatzstabsoffizier beim Marinefliegergeschwader 5 in Nordholz ( Niedersachsen) verantwortlich für die Einsatzplanung des NH90. 2023 sollen dort die neuen Maschinen den „Sea King“ als Rettungshubschrauber im SAR-Dienst (search and rescue, deutsch: suchen und retten) ablösen.

Auch bei Minusgraden einsetzbar

Pottmeyer freut sich schon darauf, denn damit wird eine empfindliche Lücke des Vorgängermodells geschlossen: „Der ‚Sea King‘ war im Winter nur eingeschränkt nutzbar: Bei Minusgraden konnten wir über Land nicht in den Wolken operieren, da er nicht ausreichend gegen Vereisung geschützt ist.“

Das Problem: Im Inland müssen Hubschrauber aus Sicherheitsgründen mindestens 1000 Meter hoch fliegen, wenn bei schlechter Sicht nach Instrumenten geflogen werden muss – und dort wird es sehr kalt. Die Rotorblätter können vereisen und damit Auftrieb verlieren. Über Wasser gelten diese Regelungen nicht, dort kann der „Sea King“ in wärmeren Luftschichten operieren. Beim NH90 oder „Sea Lion“ wurde das verbessert, erklärt Pottmeyer. „Er hat beheizbare Rotorblätter und kann daher auch bis minus zehn Grad problemlos fliegen.“

Arbeitsbelastung bleibt trotz Autopilot gleich

Die wichtigste Neuerung – und gleichzeitig die größte Herausforderung – beim NH90 ist jedoch für Pottmeyer der neue Autopilot. „Früher musste ein Pilot den Hubschrauber von Hand fliegen, künftig ist er Systemmanager: Theoretisch kann der komplette Flug von Nordholz bis zur Landung in Hannover einprogrammiert werden.“

Neues Arbeitspferd der Bundeswehr Der NTH 90 „Sea Lion“ ist der neue Mehrzweckhubschrauber der Marine. „NTH“ steht für „Naval Transport Helicopter“. Er ist eine Version des NH 90 (Nato Helicopter), der auch beim Heer eingesetzt wird. Dort heißt er TTH (Taktischer Transport Hubschrauber). Der NTH verfügt allerdings über deutlich mehr Sensoren sowie Navigations- und Kommunikationsgeräte. Er soll künftig sowohl als SAR-Rettungshubschrauber als auch zum Transport von Personal und Material eingesetzt werden. Als Kampfversion „Sea Tiger“ wird er ab 2025 auch auf Fregatten stationiert. Die Maschine bietet Platz für 20 Personen, über See für 16. Dazu zählt auch die drei- bis vierköpfige Crew. Die Marine will 18 NTH 90 anschaffen, vier hat sie bereits. Länge: 19,6 m (mit Rotor) Breite: 4,6 m Höhe: 5,9 m Rotordurchmesser: 16,3 m max. Startgewicht: 11,0 t Gesamtleistung der beiden Triebwerke: 3600 kW (4800 PS) Dienstgipfelhöhe: mehr als 6000 m Geschwindigkeit: 175 kn (324 km/h) Bewaffnung: zwei schwere Maschinengewehre 12,7 mm 2 × Täuschkörperanlage ELIPS mit Chaff und Flare

Die Arbeitsbelastung bleibe aber gleich, denn der Pilot muss jederzeit eingreifen können. „Daher muss er auch weiterhin das klassische Fliegen lernen, aber es ist nur noch ein Notverfahren.“

Schneller und weiter

Von den Flugeigenschaften sei der NH90 ähnlich wie sein Vorgänger. „Durch seine Hochgeschwindigkeitsrotorblätter fliegt er allerdings schneller, er reagiert schneller und hat eine höhere Reichweite“, erklärt der erfahrene Pilot. „Man kann sagen, der ‚Sea King‘ war gemütlich, der ‚Sea Lion‘ ist im Vergleich bissiger.“

Die höhere Geschwindigkeit wird unter anderem durch einen geringeren Rotordurchmesser erreicht. Das macht wiederum den Schwebeflug über einer Stelle – sehr wichtig bei Rettungsmissionen – zu Beginn schwieriger, bis man sich daran gewöhnt hat. „Dafür ist man schneller am Einsatzort“, so Pottmeyer.

Ein Hubschrauber vom Typ NH-90 der Heeresflieger hat bei einer Übung in der Nähe des Deiches von Elpersbüttel eine Außenlast angehängt. Quelle: dpa

In der Bar mit Prinz Harry

Im Juni sind die ersten NH90 beim Geschwader eingetroffen, seitdem werden sie von Piloten, die ihn schon vom Heer kennen, erprobt. Pottmeyer wird dann einer der ersten bei der Marine sein, die ihn tatsächlich im Einsatz fliegen werden. Vier Flugstunden hat er bereits hinter sich. „Normalerweise braucht man 200 Stunden, um sich an ein neues Modell zu gewöhnen, das wird auch beim NH90 so sein.“

Pottmeyers Vorteil: Von seinen bislang insgesamt 4500 Flugstunden auf Hubschraubern hat er viele auf ähnlichen Modellen verbracht. Im Jahr 2000 kam er zur Deutschen Marine und ging dann für zwei Jahre als Austauschpilot zur britischen Royal Navy. „Dort habe ich auch ein oder zwei Mal Prinz Harry in der Bar gesehen.“ Der Enkel der Queen machte damals seine Ausbildung am gleichen Standort Culdrose in Cornwall.

Danach kam Pottmeyer zurück nach Deutschland, wo er in Kiel im SAR-Dienst flog. 2013 verließ er vorübergehend die Bundeswehr und flog für private Firmen, unter anderem zu Bohrinseln. Seit 2016 ist er wieder bei der Marine.

Wie Nussschalen auf den Wellen tanzen

Die Zeit in England brachte Pottmeyer wichtige Erfahrungen. „ Großbritannien ist bekanntlich eine Insel mit sehr viel Küste, dadurch gibt es dort mehr zu tun als bei uns.“ Fünf Rettungseinsätze pro Tag seien die Regel gewesen, oft bei schwerer See. „Es ist immer eine Herausforderung, Menschen bei schlechtem Wetter von Schiffen zu bergen, die wie Nussschalen auf den Wellen tanzen.“

Er erinnert sich besonders gut an einen Einsatz über einem brennenden Schiff, bei dem die Feuerwehrleute geborgen werden mussten. „Der Hubschrauber stand in der Luft zwischen den Schiffsmasten. Es war dunkel und wir hatten nur unsere Nachtsichtgeräte, so war es schwer, die Abstände einzuschätzen. Links und rechts waren höchstens zwei bis drei Meter Platz.“ Dennoch ging alles gut: Pottmeyer und seine Crew mussten zwar zwei Mal anfliegen, aber es gelang ihnen, alle acht Mann unversehrt von Bord zu holen.

Entscheiden über Leben und Tod

Aber die schwersten Einsätze für den 40-Jährigen sind die, zu denen er gar nicht erst abhebt. „Manchmal müssen wir Einsätze wegen schlechter Wetterbedingungen absagen. Dabei ist uns bewusst, dass wir über Leben und Tod entscheiden. Aber oberste Priorität hat die Sicherheit der Crew. Man muss lernen, mit den Konsequenzen zu leben.“ Daher freut er sich umso mehr auf den NH90: „Dieser Hubschrauber ist genau das, was wir brauchen, um unsere Arbeit noch zuverlässiger zu leisten.“

Von Axel Büssem