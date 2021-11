Umstrittene Klimastiftung MV fördert Seegras-Aufforstung in der Ostsee

Rostock

Strandbesucher schätzen dieses Grünzeug nicht so besonders. Nach Stürmen türmen sich an vielen Küstenbereichen der Ostsee riesige angeschwemmte Seegrasberge. Was viele nicht wissen: Die Wasserpflanze hat vor allem gute Seiten. Seegras speichert je Quadratmeter bis zu 30-mal so viel klimaschädliches CO2 wie die gleiche Fläche Regenwald.

Die Wasserpflanze dient Heringen zum Laichen und dämmt die Verbreitung giftiger Vibrionen ein. Die grünen Halme können außerdem Erosion auf dem Meeresboden stoppen, die die Standfestigkeit von Offshore-Windrädern bedroht.

Seegras-Forschung vorantreiben

Der Rostocker Meerestechnik-Experte Mathias Paschen will den positiven Effekt der Wasserpflanze nutzen, Seegras künstlich züchten und damit neue Wiesen auf dem Grund der Ostsee anbauen. Gefördert wird das Aufforstungsprojekt mit 185 000 Euro von der Stiftung Klima- und Umweltschutz. Die von der Schweriner Landesregierung gegründete Organisation wird größtenteils vom russischen Staatskonzern Gazprom finanziert. Sie dient auch als eine Art Schutzfirma für den Bau der Pipeline Nord Stream 2 gegen US-Sanktionen.

Ziel: Vollendung von Nord Stream 2 Die Stiftung Klima- und Umweltschutz MV wurde Anfang des Jahres vom Land MV gegründet, um laut Satzung unter anderem den von US-Sanktionen bedrohten Bau von Nord Stream 2 zu vollenden – neben Klima- und Küstenschutzzielen. Die Stiftung erhält jährlich zwei Millionen Euro von der Nord Stream 2 AG und bekam 20 Millionen zum Start. Wie Anfang der Woche bekannt wurde, baute die Stiftung mit einem eigenen Schiff namens „Blue Ship“ direkt an der inzwischen fertiggestellten Pipeline mit.

Kritiker werfen ihr vor, unter dem Deckmantel des Umweltschutzes die klimaschädliche Nutzung fossiler Brennstoffe zu fördern. Die Stiftung selbst bezeichnet Erdgas dagegen als „notwendige Brückentechnologie“.

Zurück vom Erdgas zum Seegras. „Wir sehen Potenzial, dass daraus etwas Großes werden kann“, sagt Christin Klinger, Geschäftsführerin der Stiftung. Vor der Entscheidung, die Seegras-Forschung zu fördern, wurden Gutachten eingeholt, die dem Vorhaben gute Erfolgsaussichten bescheinigten. „Aber es ist ein Risiko“, sagt Klinger. Ob sich die Idee von Mathias Paschen, emeritierter Lehrstuhlinhaber für Meerestechnik an der Uni Rostock, wie geplant umsetzen lasse, müsse sich zeigen.

Seegraswiese auf dem Grund der Ostsee Quelle: IOW / S. Kube

Paschen will ein Verfahren entwickeln, bei dem die Seegrassetzlinge nicht einzeln angepflanzt werden müssen, sondern industriell, nach dem Prinzip des Rollrasens. Das Sächsische Textilforschungsinstitut stellte in kleiner Auflage ökologisch abbaubare Trägermatten her, in denen kleine Seegrassamen zu einem dichten Pflanzenteppich wachsen sollen. Grundstoff der Matten sind Hanffasern.

Drei Millimeter winzige Samen

Technisch ist die Herstellung des Seegras-Rollrasens ziemlich kompliziert. Die drei Millimeter winzigen Samen werden von Hand in das Trägersubstrat gedrückt, dabei müssen sie stets feucht gehalten werden. Diese Arbeit sollen die kirchliche Einrichtung Michaelshof in Rostock ausführen, die in ihren Werkstätten Menschen mit Beeinträchtigungen beschäftigt. Später könnte eine Maschine die feinfühlige Fingerarbeit übernehmen, die es noch nicht gibt.

Pro Erdgas und Seegras: Christin Klinger, Geschäftsführerin der Stiftung Klima- und Umweltschutz MV. Quelle: Frank Söllner

Wachsen soll der Seegrasrasen in Gewächshäusern. Warum nicht in der Ostsee? „Im Gewächshaus können wir die Bedingungen besser kontrollieren“, sagt die Meeresbiologin Daniela Glück von der Uni Rostock, die über Seegraszüchtung ihre Masterarbeit geschrieben hat und am neuen Projekt mitforscht. Die Saat darf im Winter nicht frieren, braucht aber gleichzeitig Licht und Sonne. Wegen Letzterem gedeihen Seegraswiesen in der Ostsee nur in Wassertiefen bis maximal sechs bis sieben Meter, der Reichweite des Sonnenlichts.

Seegraswiesen in der Ostsee schrumpfen

Der mögliche Einsatzzweck als Schutz von Windrad-Fundamenten vor dem Freispülen, dem sogenannten Kolken, wäre damit hinfällig. Bislang werden die entstehenden Löcher mit gigantischen Mengen an Steinen und Felsen gefüllt. Seegraswiesen könnten das Kolken stoppen. Allerdings wachsen sie in diesen Tiefen nicht.

Paschen schwebt vor, dass Firmen große Seegraswiesen anpflanzen, als ökologische Ausgleichsmaßnahmen für neue Windräder, Seekabel und Pipelines. „Bisher werden die Ausgleichsmaßnahmen vor allem an Land umgesetzt“, erklärt der Wissenschaftler. Für Seegras-Wiesen spricht einiges: Die Pflanzen stehen auf der roten Helcom-Liste, jährlich schrumpft die Gesamtfläche in der Ostsee um 1,5 bis 3 Prozent. Dazu kommt der Klima-Effekt – allerdings würden selbst riesige neue Flächen des Meeresgrüns die Klimakatastrophe alleine nicht stoppen.

Meeresbiologin Daniela Glück von der Universität Rostock experimentierte für ihre Masterarbeit mit Seegraszüchtung. Quelle: Frank Söllner

Die MV-Stiftung will nach eigenen Angaben zwei Millionen Euro in nächster Zeit in Umweltprojekte stecken. Ein Schwerpunkt soll ökologisches Bauen werden, kündigt Geschäftsführerin Klinger an. Bereits umgesetzt wurde ein Baumpflanz-Projekt für 160 000 Euro, an dem sich laut Stiftung mehr als 300 Kitas beteiligt haben.

