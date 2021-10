Rostock/Lubmin

Die Ostseepipeline Nord Stream 2 ist fertiggestellt. Russisches Gas fließt bereits durch die erste Röhre – bislang allerdings noch nicht nach Deutschland. Kremlchef Wladimir Putin verspricht eine baldige Inbetriebnahme – sobald die Bundesnetzagentur grünes Licht gibt. So soll die Befüllung des zweiten Stranges mit Gas Mitte bis Ende Dezember abgeschlossen sein. Das Projekt bleibt unter Lesern trotz Fortschritts umstritten.

Martin Dumann sagt: „Man kann von Frau Schwesig halten, was man will, aber zum Thema Nord Stream 2 scheint sie eine der wenigen mit einer vernünftigen Meinung zu sein.“ Mike Habeland gibt zu bedenken: „Die Frage ist, warum wurde eine Pipeline gebaut, obwohl die Lieferungen bisher reibungslos funktionierten und der Gasbedarf in mittlerer Zukunft sinken wird. Ganz einfach, man will keine Gebühren für die Leitungen durch verschiedene Länder mehr zahlen. Ganz vergessen wird, was für Umweltschäden solch eine Leitung beim Bau und bei eventuellen Lecks anrichtet.“

„Preise explodieren und am Ende sind die Bürger die Leidtragenden“

Hagen Fromark hält die gegenwärtige Lage für „eine pikante Situation“, sagt: „Das Erdgas liegt an, aber darf von Deutschland nicht abgenommen werden, weil EU-rechtliche Genehmigungen ausstehen. Na, dann kann bei den aktuellen Marktpreisen und dem Speicherstand die Not noch nicht groß genug sein. Vorschlag: Wartet noch eine Weile, auf jeden Fall, holt den letztmöglichen Bedenkenträger in Brüssel und seine Stellvertreterin in Straßburg erst mal an den Tisch und diskutiert das mal ausgiebig – und zwar so lange, bis es in den Hütten von Deutschland so richtig spürbar kälter wird. Und erst dann machen wir uns mal schnell warme Gedanken, ob dieses ‚Wir warten auf Europa‘ für ein Hochindustrieland und EU-Hauptnettozahler wie Deutschland ein wirklich tragfähiges Zukunftsprojekt ist.“

Joachim Nowak dazu: „Preise explodieren, Spekulationsgewinne sind gewaltig, da man eine künstliche Verknappung durch Trägheit und Faulheit erzeugt. Am Ende sind die Bürger die Leidtragenden, weil sie für das Totalversagen der Politik extrem tief in die Tasche greifen müssen.“

„Gas wird als Übergang gebraucht, bis die Energiewende vollbracht ist“

Andreas Wagner ist ein Kritiker der Gasleitung: „Sowohl wegen einer dann zu stark wachsenden Abhängigkeit von Russland als auch weil es die nötige Energietransformation bremsen würde, ist diese zweite Pipeline ebenso falsch wie Fracking-Gas-Importe aus den USA es wären. So gut wie alle für eine Energiewende (auch ohne zusätzliches Gas) wichtigen Technologien sind seit Jahren ausreichend gut entwickelt vorhanden. Sie müssen nur endlich umfassend angewandt werden – auch wenn sie laufend noch weiter optimiert werden können, was meist auch laufend geschieht, z. B. Wind-/Wellenkraft-Bojen (etwa norwegischer bzw. schwedischer Bauart) allein zwischen Schottland und Norwegen sowie zwischen Irland und Frankreich könnten zusammen mehr Strom erzeugen als 200 Kernreaktoren heutiger AKW.“

Gaby Petersen entgegnet: „Gas wird als Übergang gebraucht, bis die Energiewende vollbracht ist – irgendwie müssen die Menschen ihre Wohnungen und Häuser ja warm bekommen.“

Von Juliane Lange