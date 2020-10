Umstrittenes Beherbergungsverbot in MV: Usedomer Hotelier klagt gegen das Land

Rostock

Maskenpflicht in Risikogebieten, Sperrstunde für Restaurants und Kneipen: Bund und Länder verschärfen die Corona-Regeln. Denn die Zahl der Neu-Infektionen steigt immer weiter – auch in MV: Mit 61 Fällen wurde am Mittwoch erneut ein neuer Rekord bei den positiven Tests gemeldet. Leidtragende der Verschärfungen sind vor allem Hotels und Gastronomen. Doch die wehren sich jetzt gegen die Einschränkungen: Ein Usedomer Hotelier hat Klage gegen das Einreisverbote für Urlauber aus Risikogebieten eingereicht. Der Bundeschef des Hotel- und Gaststättenverbandes Dehoga, der Warnemünder Guido Zöllick, fürchtet eine Pleitewelle in seiner Branche.

Jedes dritte Hotel vor der Pleite

„Fast jeder dritte Betrieb im Hotel- und Gaststättenbereich ist extrem in seiner Existenz bedroht“, sagte Zöllick der OZ. Er rechnet damit, dass bis Jahres bereits 15 Prozent der Restaurants und Herbergen schließen müssen. Für immer. Tausenden Beschäftigten der Branche droht auch in MV die Arbeitslosigkeit. Trotz Bürgschaften für Darlehn, Soforthilfen und „Ein großer Teil der Branche wird diese Wochen nicht überleben“, so Zöllick.

Er übt scharfe Kritik an Bund und Ländern: Bundesweit habe es bisher keinen größeren Corona-Ausbruch in Hotels gegeben. „Für die steigenden Fallzahlen sind nicht die Urlauber in Deutschland verantwortlich“, sagt Zöllick. Er forderte klare, einheitliche Regeln, die Reisen weiterhin möglich machen: „Die Menschen lassen sich nicht ein neun Monate einsperren“, so der Chef des bekannten Hotel Neptun. Auch für Bars, Discotheken und Clubs fordert er Lösungen: „Dort gibt es Hygienekonzepte, dort können wir die Lage im Blick behalten.“ Das sei jedenfalls besser als die vielen „wilden“ Partys, auf die derzeit viele Ausbrüche zurückzuführen seien.

Auf Usedom hat nun der erste Hotelier Klage gegen das Beherbergungsverbot für Urlauber aus Risikogebieten eingereicht: Thilo Naumann – er betreibt unter anderem das Hotel Admiral in Bansin – hat vor dem Oberverwaltungsgericht in Greifswald einen Eilantrag gegen die Quarantäneregeln für Urlauber eingereicht. „Keine Frage: Wir müssen die Gäste und uns in MV schützen. Tests halte ich zum Beispiel für sinnvoll“, sagt Naumann. Aber: Die Quarantäne-Regelungen in MV seien den Gästen nicht zuzumuten.

Hotelier Thilo Naumann klagt gegen die strengen Corona-Regeln in MV. Quelle: Usedom Reisen SN GmbH

Andere Bundesländer wären nicht so restriktiv: „Es gibt keine Gleichbehandlung, die Maßnahmen sind unverhältnismäßig“, so Naumann. Dagegen habe er nun geklagt. Am Wochenende sollten bei ihm 40 Gäste mit dem Flieger aus Stuttgart anreisen. Nur acht kommen noch. Wer die Gäste entschädigt, wer die Kosten trägt – all das sei offen. „Auf unsere Häuser kommt eine Klagewelle zu. Für die Politik in diesem Land ist alles wichtiger als der Tourismus.“ Die Landesregierung bezeichnet er als „Totengräberin“ der Branche: „In vielen Häuser steht wieder Kurzarbeit bevor. Sind das keine Landeskinder?

Ländergipfel bis zum späten Abend

Unterdessen haben sich Bund und Länder bei einem Krisengipfel im Kanzleramt auf Sperrstunde ab 23 Uhr, auf eine Maskenpflicht an belebten Orten sowie Einschränkungen bei Familienfeiern (nur noch zehn Teilnehmer) und neue Kontaktverbote (ebenfalls maximal zehn Personen). All dies soll in Risikogebieten mit mehr als 50 Neu-Infektionen pro 100 000 Einwohner und Woche gelten.

Von Andreas Meyer