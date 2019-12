Umstrittenes „Nordkreuz“-Urteil: Darum fiel es so milde aus

Schwerin

In Hand- und Fußfesseln betritt Marko G. (49) den Gerichtssaal, ohne verlässt er ihn wenig später wieder – lächelnd. Das Landgericht Schwerin hat den Mitbegründer des mutmaßlich rechtsextremen Netzwerks „Nordkreuz“ am Donnerstag auf freien Fuß gesetzt.

G., früherer Elite-Soldat und -Polizist, Scharfschütze und Ausbilder, ist wegen Verstoßes gegen das Kriegswaffenkontrollgesetz zu einem Jahr und neun Monaten Haftstrafe auf Bewährung verurteilt worden; die Bewährungszeit beträgt vier Jahre. Ein Großteil der ihm vorgeworfenen Taten sei nicht strafbar, urteilt das Gericht, etwaige rechtsextreme Gesinnung nicht Gegenstand der Verhandlung.

Bei Razzien 55 000 Patronen und 30 Waffen gefunden

Das Urteil dürfte in der Fachwelt für Aufsehen sorgen. Schließlich gilt der frühere SEK-Polizist Marko G. als führendes Mitglied des Prepper-Netzwerks „Nordkreuz“, gegen das der Generalbundesanwalt wegen Terrorverdachts ermittelt. Bei Durchsuchungen fanden Ermittler im August 2017 und im Juni 2019 in Banzkow bei Schwerin rund 30 Waffen und 55 000 Schuss Munition bei G. Vieles davon nicht sachgerecht verwahrt. Darunter eine Maschinenpistole der Marke „Uzi“ und eine Winchester. Nachrichten verschiedener Chatgruppen, darunter „Nordkreuz“, die G. administrierte, offenbarten rechtes Gedankengut.

Richter vergleicht Waffennarr G. mit einem Musiker

Lange begründet der Vorsitzende Richter, warum G. nur eine Bewährungsstrafe erhalte. Einen Deal, wie in Medien spekuliert, weil der Angeklagte im Terrorprozess des Generalbundesanwalts Zeuge ist, habe es nicht gegeben, erklärt er gleich zweimal. G. sei also nicht „Kronzeuge“, habe sich aber geständig „und in jedweder Hinsicht kooperativ gezeigt“. So sei das milde Strafmaß zu erklären.

Auch sei G. mit Medieninteresse, „Vorverurteilung“ und der Aberkennung seiner Dienst- und Pensionsansprüche sowie durch eine lange U-Haft schon genug bestraft. Schließlich vergleicht der Richter den Waffennarren G. mit einem Musiker, der nicht von seinem Instrument lassen könne. Zuhörer zucken zusammen. Solche richterlichen Ausführungen sind ungewöhnlich.

In der Sache werde Marko G. vor allem wegen Verstoßes gegen das Kriegswaffenkontrollgesetz verurteilt. Die „Uzi“ und knapp 1500 Patronen – die nicht zur Pistole passten – hätte der 49-Jährige nicht besitzen dürfen. Auch nicht Tausende Schuss „Behörden-Munition“, die gefunden wurden. Insgesamt handele es sich aber um vergleichsweise geringe Verstöße, „keine Kampfpanzer und ABC-Waffen“, die auch unter das Kriegswaffenverbot laufen, so der Richter. „Kein Waffenlager in Erdbunkern wie zu RAF-Zeiten.“

Waffenbesitz legal – weil Erlaubnis nicht offiziell entzogen

Die meisten Funde allerdings, dutzende Waffen und 30 000 Patronen, habe G. legal besessen. Eine maßgebliche Rolle spielt dabei ein Waffenexperte des Landkreises Ludwigslust-Parchim. Nach der ersten Razzia nahm er G. sämtliche Waffenbesitzkarten und einen Munitionserwerbschein ab. Aber erst gut zwei Jahre später – im September 2019 – widerrief der Beamte die Erlaubnisse offiziell. Somit habe Marko G., ein ausgewiesener Waffenexperte, das meiste legal besessen, so der Richter.

Auf eine etwaige Terror-Absicht ist das Gericht gar nicht erst eingegangen. Dies sei nicht Gegenstand der Verhandlung und wäre Sache des Generalbundesanwalts. Dieser aber habe die Übernahme von G.s Verfahren abgelehnt, so der Richter. „Es geht hier um Munition, nicht um Gesinnungsstrafrecht.“ G. müsse „Zwischenhändler“ für einige Waffen gehabt haben – nicht Thema dieses Verfahrens.

Richter: keine Hinweise auf rechtsextreme Straftaten

Die Geschehnisse rund um die Chatgruppe „Nordkreuz“ mit Prepper-Bezug sortiert der Richter als ungefährlich ein. Es stimme zwar, dass G. mit anderen dort 40 000 Patronen zusammenkaufen wollte, 30 000 bereits hatte, sich mit dem Horten von Lebensmitteln, Treibstoff und Waffen auf einen „Tag X“ vorbereitete, an dem die Staatsordnung zusammenbrechen könnte. Es habe aber „keine Hinweise“ gegeben, dass dies im Ernstfall zum Schaden anderer hätte führen können. Vielmehr stellt der Richter „eine gewisse Naivität“ fest, weil G. zu seinen Anschaffungen Buch führte. „Wer auf der einen Seite Straftaten plant, schreibt das nicht auch noch auf.“

Marko G. akzeptiert noch im Gerichtssaal das Strafmaß – lächelnd.

