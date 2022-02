Zingst

Verfaulende Lebensmittel als kunstvoll arrangiertes Stillleben, Erntemaschinen, die über gigantische Felder fahren, oder genussvoll kochende Großmütter aus der ganzen Welt – beim 15. Umweltfotofestival „Horizonte Zingst“ dreht sich in diesem Jahr alles um das Thema Ernährung.

Unter dem Titel „Eat It – About Food“ sind vom 20. bis zum 29. Mai insgesamt 16 Ausstellungen geplant, die die Besucher auf eine virtuelle Reise mitnehmen, die vom individuellen Kühlschrankinhalt über Lebensmittelverschwendung und Knappheit bis zur globalen Massenproduktion reicht.

Essen lässt sich gut über die Fotografie transportieren

„Mit dem Thema Essen rückt das Festival inhaltlich sehr nah an die Besucher heran“, betont Jens Schröder, Schirmherr und Geo-Chefredakteur. Denn Fakt ist: „Wir alle essen jeden Tag und das hoffentlich gut und gerne. Dabei haben unsere Essgewohnheiten Auswirkungen auf unseren Alltag, auf die Umwelt und damit natürlich auch auf das Klima“, sagt Kuratorin Edda Fahrenhorst. „Essen ist ein Thema, das sich gut über die Fotografie transportieren lässt und eine Diskussionsgrundlage für alle Besucher bietet.“

Und diese dürften sich nach der zweijährigen pandemiebedingten Pause darauf freuen, das Festival endlich wieder live zu erleben: Auch für Edda Fahrenhorst, seit Juli 2020 neue Kuratorin der Zingster Horizonte, ist es das erste Umweltfotofestival, das wieder mit Besuchern stattfindet. „Ich freue mich sehr, endlich mit dem Publikum in Kontakt zu treten. Fotografie ist Kommunikation, aber die braucht immer zwei Seiten“, sagt Fahrenhorst.

Nachdem das Festival im vergangenen Jahr unter anderem wegen der Reisebeschränkungen abgesagt werden musste, seien sie und ihr Team in diesem Jahr optimistisch. „Wir planen ein Festival in gewohntem Format, mit Ausstellungen, Bilderflut am Strand, Live-Vorträge, Fotomarkt und Fotografengesprächen“, so Fahrenhorst. „Natürlich haben wir ein Auge auf die aktuelle Corona-Situation und werden das Festival an die dann gelten Bestimmungen anpassen.“ Mit einer kompletten Absage rechne sie in diesem Jahr jedoch nicht.

Vierzig bis 50 nationale und internationale Fotografen

Erwartet werden zwischen 40 und 50 nationale und internationale Fotografen. Zu ihnen gehört der US-Amerikaner George Steinmetz, dem in Zingst erstmals zwei Schauen gewidmet werden: Sein Projekt „Feed The Planet“, das in der Jordanstraße zu sehen ist und in Zusammenarbeit mit dem Magazin Geo entsteht, beschäftigt sich mit den Folgen der Massenproduktion. Acht Jahre lang arbeitete der Fotograf an dem Projekt. Seine Bilder zeigen unter anderem riesige Erntemaschinen, die über gigantische Felder fahren, oder Tiere, die täglich zu Hunderten in Fleischfabriken zerlegt werden.

„Wenn wir alle mehr darüber wissen, wie unsere Lebensmittel produziert werden, können wir bessere Entscheidungen treffen. Denn: Die Lebensmittelindustrie produziert nur das, was wir konsumieren“, so Steinmetz. Zu seinem Großprojekt gehört auch die Zingster Strandausstellung „Global Fisheries“, die sich mit der Überfischung und Verschmutzung der Weltmeere sowie der Verantwortung des Verbrauchers auseinandersetzt.

Verfaulende Lebensmittel als kunstvolle Stillleben

Auf die Folgen dieser Massenproduktion macht der österreichische Fotograf Klaus Pichler mit der Schau „One Third“ (übersetzt: ein Drittel) aufmerksam, die zeigt, dass weltweit ein Drittel aller Nahrungsmittel verschwendet werden. Stellvertretend für die Lebensmittel, die weltweit in Kühlschränken, Obstkörben und Lagerhallen verschimmeln, hat er verfaulende Nahrungsmittel zu kunstvollen Stillleben arrangiert. Zu sehen sind seine Arbeiten auf dem Postplatz.

Dass Essen auch Spaß machen, emotional und gesellig sein kann, zeigt die Fotostrecke des Fotografen Gabriele Galimberti, „In Großmutters Küche“, die auf dem Platz „Unter den Eichen“ zu sehen ist: Der Italiener hat Großmütter auf der ganzen Welt besucht und sie mit dem „Familienessen“ fotografiert.

Termine und Infos Das 15. Umweltfotofestival „Horizonte Zingst“ unter dem Titel „Eat It – About Food“ findet vom 20. bis zum 29. Mai in Zingst statt. Geplant sind 16 Festival-Ausstellungen zum Thema Ernährung. Zu den Highlights gehören die Schauen: „Feed The Planet“(Jordanstraße) und „Fisheries“ (Seebrücke Zingst) des US-Amerikaners George Steinmetz „One Third“ (Postplatz) des Österreichers Klaus Pichler „In Großmutters Küche“ (Unter den Eichen) des Italieners Gabriele Galimberti „Zeig mir deinen Kühlschrank und ich sage Dir, wer Du bist“ (Hotel Vier Jahreszeiten) der Mainzerin Sandra Junker „SugarWOW“ (Max Hünten Haus, Schulstraße 3) des Berliners Jan von Holleben „Tempora Morte“ (Museumsgarten Zingst) der Berlinerin Lia Darjes Die Fotoworkshops und die Live-Vorträge zum Festival sind ab dem 1. März buchbar. Das Programm in der Multimediahalle beinhaltet in diesem Jahr neben den Multivisionsshows erstmals auch Vorträge und Lesungen. Der Fotomarkt mit neuer Fototechnik findet vom 26. bis 28. Mai in der Strandstraße in Zingst statt. Das komplette Programm sowie weitere Infos unter: www.horizonte-zingst.de

„Die Ausstellungen sind sehr vielschichtig und bieten ausreichend Stoff, um sich dem Thema aus verschiedenen Richtungen zu nähern und seine eigenen Gewohnheiten zu überdenken“, so Fahrenhorst. Und dass dies auch mal mit einem Augenzwinkern geschehen darf, zeigen Schauen, wie die von Sandra Junker, die im Kunsthallenhotel Vier Jahreszeiten Kühlschränke und ihre Besitzer vorstellt: „Zeig’ mir Deinen Kühlschrank und ich sage Dir, wer Du bist.“

Von Stefanie Büssing