Till Backhaus (SPD) als Marketing-Stratege: Der Umweltminister des Landes kündigt im Gespräch mit der OZ an, einen „Fridays for Future“-Wald zu schaffen. Seine Idee: Im Raum Rostock sollen junge Klimaschutz-Aktivisten zehn Hektar Fläche vom Land erhalten, dort Bäume pflanzen und das Areal betreuen. Das Problem: Backhaus hat seine Idee nicht mit den Betroffenen geteilt. Die jungen Klimaschützer sind wütend.

Land will Fläche zur Verfügung stellen

Die Idee klingt nach Zukunft: „Ein Fridays-for-Future-Wald als Initialzündung. Junge Leute sollen diesen Wald anlegen, als Symbol für Klimaschutz und Gemeinschaft“, schwärmt Backhaus. „Wir stellen die Fläche und die Bäume zur Verfügung.“ In der Vergangenheit sah er sich als Umweltminister oft der Kritik junger Aktivisten ausgesetzt. „Wir haben verstanden, dass wir mehr tun müssen für Klimaschutz“, sagt er.

Um den Wald kümmern solle sich der Rat für Umwelt und Nachhaltigkeit (Run), eine Gruppe junger Menschen, die mit der Regierung Bildungsprojekte zum Thema planen. Und natürlich Fridays for Future, die mittlerweile mächtige Bewegung vor allem junger Klimaschützer. Gute Idee, findet Backhaus. Seine Idee. 6000 bis 7000 Bäume brauche es pro Hektar. Botschaft an die Aktivisten: „Ein Baustein ist, sich nicht nur auf Demonstrationen zu entladen, sondern eigene Beiträge zu leisten. Dazu gehört auch dieser Fridays-for-Future-Wald.“

„Ein Klimaschutzwald auch für spätere Generationen“

„Der Wald soll für Ausbildung und Qualifizierung, aber auch als Lernwald genutzt werden“, so Backhaus. „Er bleibt im Eigentum des Landes, aber ist für Fridays for Future, für die nachfolgenden Generationen Anschauungsobjekt oder vielleicht auch Monument.“ Zehn Hektar, 500 mal 200 Meter – das entspricht etwa 13, 14 Fußballfeldern. Backhaus: „Das wird ein Klimaschutzwald, der in 130 oder 150 Jahren noch zu nutzen ist.“ Start: „Im Frühjahr.“

Gute Idee, sagt Miriam Rakel (17) von Run. Aber: „Mit uns hat niemand gesprochen.“ Sie höre „zum ersten Mal“ davon. Man fühle sich überfahren, überrumpelt. „Wir wurden nicht einbezogen. Er schmückt sich auch noch mit unserem Namen und unserer Hilfe.“ Deutlich: „Das grenzt an Manipulation.“ Es sei aber nicht Aufgabe des Beirates, „Publicity“ für die Landesregierung zu machen, sondern „ihr auf die Finger zu schauen“, so Rakel.

„Greenwashing“: Klima-Aktivisten weisen den Vorschlag zurück

Auch Theresia Crone (19) von Fridays for Future geht auf Distanz: Die Bewegung sei nicht dafür da, Projekte umzusetzen. „Wir fordern die Verwirklichung der Forderungen an die Landesregierung.“ Was Backhaus mache, sei der Versuch von „Greenwashing“. Er wolle nur von der Verantwortung seines Ministeriums ablenken. Spitze: „Vielleicht wäre Gazprom-Wald ein geeigneter Name für das Projekt.“

Miriam Rakel fällt noch was anderes ein. Backhaus habe Run sogar eine Idee gemopst. Unter dem Motto „Bäume statt Böller“ hat der Beirat 2018 Spenden für einen Klimawald in Schwerin gesammelt. „Bäume statt Böller“ hieß auch eine Backhaus-Aktion von vor wenigen Tagen, die Idee ist ähnlich. „Da waren wir geschockt“, so die 17-Jährige.

Backhaus: in MV „massiv aufforsten“

Backhaus lässt sich nicht beirren. „Klimaschutz, Artenschutz, sauberes Wasser und gesunde Ernährung – das muss man im Komplex sehen. Da möchte ich Maßstäbe setzen für dieses Bundesland.“ Es klingt, als wäre er der Erfinder. Das Land wolle „massiv aufforsten“. Fünf Millionen neue Bäume wollen SPD und Linke pflanzen – so steht es im Koalitionsvertrag. Im vergangenen Jahr seien immerhin „750 Hektar aufgeforstet worden“. Drei Viertel des Waldbestandes zwischen Hagenow und Heringsdorf seien zu Laub-Mischwäldern umgebaut worden. 2016 kündigte Backhaus schon mal ein Waldprogramm an – die Ziele darin riss er regelmäßig.

