Leuchtender Blickfang in dunkler Nacht: Die Umweltschutzorganisation Greenpeace hat in der Nacht zum Dienstag eine Botschaft an die Kreidefelsen der Insel Rügen projiziert. „Echter Schutz für unsere Meere“ war in riesigen Lettern an der Küste zu lesen. Die Forderung hatten Umweltaktivisten von Bord des Segelschiffs „ Beluga II“ überdeutlich an die Felsen projiziert.

Die Forderung der Aktivisten ist nicht zu übersehen. Quelle: Axel Heimken

Hintergrund der aufsehenerregenden Aktion ist der Zustand der Ökosysteme in der Ostsee. Der ist Greenpeace zufolge so schlecht wie nie zuvor. Die Umweltschützer beklagen unter anderem schwindende Dorsch- und Heringsbestände. Sie fordern wirksame Schutzgebiete, in denen Fischerei verboten ist.

Um die vom Menschen verursachte Umweltzerstörung zu dokumentieren, ist Greenpeace derzeit vor der Nordostküste Rügens im Einsatz. Im Schutzgebiet „Adlergrund“ taucht das Team um den Meeresbiologen Thilo Maack ab und ergründet, wie es um die Unterwasserwelt bestellt ist. Bereits am Dienstagmorgen war die Crew wieder gen „Adlergrund“ unterwegs.

Von Antje Bernstein