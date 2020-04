Betroffene erzählen, wie sie trotz Einschränkungen durch die Pandemie ihr neues Heim beziehen konnten. Die Umzugsunternehmen in MV haben noch gut zu tun, spüren aber bereits Rückgänge bei neuen Aufträgen. Verbote gibt es bei privaten Umzügen. Auch Fußball-Promi Stefan Beinlich bezieht neues Haus.

Umziehen in Zeiten von Corona: Was jetzt noch erlaubt ist

Covid-19 - Umziehen in Zeiten von Corona: Was jetzt noch erlaubt ist

Covid-19 - Umziehen in Zeiten von Corona: Was jetzt noch erlaubt ist