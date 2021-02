Rostock/Schwerin/Stralsund

Mit vereinten Kräften tragen Marko Gellert, Sven Waldow und Maik Wirbinski Möbelstücke aus dem Transporter ins dritte Stockwerk eines Mehrfamilienhauses in Stralsund. Die Männer vom Umzugsunternehmen „Die 3“ haben alle Hände voll zu tun. „Die Auftragslage ist seit April letzten Jahres super – wir sind gut ausgebucht, haben so viele Aufträge wie lange nicht mehr“, freut sich Geschäftsführer Michael Köster.

Am Anfang der Pandemie habe es eine kurze Flaute gegeben – viele seien unsicher gewesen, hätten Umzüge abgesagt. Das habe sich aber schnell wieder gebessert. „Ein Grund für den Zuwachs wird sicherlich die Kontaktbeschränkung sein. Wenn gerade nicht so viel Freunde mitanpacken dürfen, weichen viele auf Umzugsunternehmen aus.“

Privatumzüge sorgen für volle Auftragsbücher

Diesen Eindruck hat auch Daniel Waldschik, Sprecher des Bundesverbands Möbelspedition und Logistik. „Mit nur einer weiteren nicht zum Haushalt gehörenden Person lässt sich nur schwer ein kompletter Umzug schleppen“, sagt er. Gerade die Unternehmen, die sich auf Privatumzüge spezialisiert haben, haben zusätzlich zu den vollen Büchern noch weitere Aufträge bekommen.“

Beim Rostocker Unternehmen „Bartels und Busch“ macht dieser Zuwachs rund zehn Prozent aus. „Wir haben etwa drei Umzüge am Tag“, sagt Geschäftsführerin Veronica Eck. „Der März ist bei uns schon gut ausgebucht, wir planen schon für den April. Absagen aufgrund der Pandemie hat es nicht gegeben. „Die Mietverträge sind gekündigt, die Nachmieter stehen vor der Tür – da muss man das auch trotz Corona durchziehen.“

Einschränkungen im gewerblichen Bereich

Nach Angaben des Bundesverbands habe es zu Beginn der Krise einige Einschränkungen im gewerblichen Bereich gegeben. „Firmenumzüge sind leicht zurückgegangen“, bestätigt Bernd Kruse, Vorstand der Fachvereinigung Möbelspedition MV. „Große Firmen, bei denen jetzt viel auf Homeoffice gesetzt wird, verschieben ihre Aufträge.“

Insgesamt seien die Mitglieder des Netzwerks aber zuversichtlich. „Die Branche hat es verstanden, mit Hygienemaßnahmen in der Pandemie weiterhin Umzüge umzusetzen.“ Vor allem dort, wo es nicht möglich ist, Abstand zu halten – etwa beim Tragen eines Kühlschranks durch ein enges Treppenhaus – sei es wichtig, eine Maske zu tragen, auch wenn das die harte körperliche Arbeit erschwere.

Kommentar: Umzüge in der Corona-Pandemie: Finanzielle Hilfen sind wichtig

Nicht alle haben das Geld

Kruse betont, dass es zahlreiche Fördermöglichkeiten für Kunden gibt, die sich eigentlich keine Spedition leisten können, aber umziehen müssen. Beispielsweise gebe es bei gesundheitlichen Problemen Zuschüsse der Krankenkasse, auch das Jobcenter kann Umzüge fördern. Berufliche Wohnortswechsel können steuerlich geltend gemacht werden. Das Studierendenwerk in Greifswald bietet ein kurzfristiges Darlehen für diejenigen an, die sich aufgrund der Pandemie in einer vorübergehenden finanziellen Notlage befinden.

Tipps für einen coronakonformen Umzug Der Bundesverband Möbelspedition und Logistik hat Empfehlungen für einen coronakonformen Umzug erarbeitet. So werden Kunden gebeten, Möbelstücke vorher zu desinfizieren beziehungsweise feucht abzuwischen. Außerdem sollten sowohl in der alten als auch in der neuen Wohnung am Umzugstag gut gelüftet werden. Der Verband bittet außerdem darum, den Möbelpackern den Zugang zu sanitären Anlagen zu ermöglichen und Abläufe zu beschleunigen. „Wenn zuvor ein Stellplan erarbeitet wird, wissen die Spediteure sofort, wo etwas aufgestellt werden soll“, sagt Sprecher Daniel Waldschik. Zudem wird gebeten, dass am Umzugstag möglichst wenig Personen in der Wohnung anzutreffen sind.

Eine Woche lang allein umgezogen

Dennis Pohl hat sich gegen eine Spedition entschieden. „Meine Freundin ist in Elternzeit nach dem Studium und ich habe meine Ausbildung gerade abgeschlossen“, erklärt der 27-Jährige. „Da hatten wir einfach nicht die Rücklagen.“

Der Lehrer, der nun eine Stelle in Stralsund angetreten hat, hoffte auf die Hilfe des gesamten Freundeskreises. Nun musste er den Umzug von Rostock größtenteils alleine stemmen. „Ich habe eine Woche lang mit einem Kumpel alles abgebaut, Kisten gepackt und in den Keller getragen.“ Einige Kisten hat Pohl auf seinem täglichen Weg nach Stralsund schon zur neuen Wohnung gebracht. „Am Umzugstag selbst kam mein Vater, wir haben den Transporter beladen, in Stralsund alles ausgeladen und in den fünften Stock geschleppt. Das hat natürlich auch lange gedauert.“

Einbruch um 60 Prozent

Dass viele nicht bereit sind, viel Geld für einen Umzug auszugeben, merkt Ralf Zippel, Chef von „Westphal Umzüge“ in Rostock. „Ich kann nicht jeden Umzug für jeden Preis machen.“ Bei Vorab-Wohnungsbesichtigungen würden viele ein Budget nennen, das gerade mal die Unkosten des Unternehmens decke.

Durch die Corona-Krise verzeichnet Zippel weniger Aufträge. „2018 hatten wir 240 Umzüge – jetzt sind es 60 Prozent weniger“, sagt er. „Die Leute ziehen entweder wegen der Liebe, eines Jobwechsels oder aus finanziellen Gründen um.“ Die Liebe ist in Corona-Zeiten weniger geworden, der Arbeitsmarkt sei ruhig. Und Geld hätten die Leute gerade auch nicht.

„Ich habe reagiert und mir eine Nische gesucht“, zeigt sich der Unternehmer optimistisch. Auch wenn er immer noch Umzüge durchführt, liegt derzeit das Hauptgeschäft auf der Gewichtsstellung bei Aufzugsprüfungen. „Wir arbeiten mit vielen Aufzugsfirmen im Land zusammen“, sagt der Unternehmer. „Das rettet uns gerade.“

