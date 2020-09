Die Ärztekammern von Hamburg und Hessen sind gegen unbegründet ausgehändigte Atteste von Ärzten zur Befreiung von der Maskenpflicht vorgegangen. So hatte ein Urologe und Corona-Leugner Blanko-Befreiungen ins Netz gestellt. Auch in MV drohen Ärzten in solchen Fällen empfindliche Strafen.