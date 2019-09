Eldena

Noch unbekannte Täter haben in der Nacht zu Montag in Eldena ( Ludwigslust-Parchim) an acht Autos Autoreifen zerstochen. Wie die Polizei mitteilt, wurden jeweils einer oder auch mehrere Reifen mit einem spitzen Gegenstand beschädigt.

Die Polizei in Ludwigslust sucht nun nach Zeugen. Wer in der Zeit von Sonntag, 18 Uhr, und Montag, 6 Uhr, in der Karl-Wilführ-Straße etwas beobachtet hat, wird gebeten, sich unter der Telefonnummer 03874/ 4110 zu melden.

Von OZ