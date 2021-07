Langsdorf

An der Autobahn-Großbaustelle auf der A 20 nahe Langsdorf (Landkreis Vorpommern-Rügen) ist es am Wochenende zu fünf Unfällen gekommen. Wie die Polizei mitteilte, fuhren jeweils Autofahrer auf das Stauende an der Trebeltal-Behelfsbrücke auf.

So auch am Sonntag gegen 11 Uhr, als in Fahrrichtung Stettin zwei Auto auf der rechten Spur halten mussten, da sich der Verkehr vor ihnen staute. Ein 19 Jahre alter Autofahrer bemerkte dies zu spät und raste ungebremst auf die Pkw auf. Er wurde dabei verletzt und musste ins Krankenhaus. Die Insassen der anderen beiden Fahrzeuge blieben unverletzt.

Alle drei Autos waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. Die Polizei schätzt den entstandenen Schaden in diesem Fall auf 20 000 Euro. Aufgrund des Unfall war der rechte Fahrstreifen für etwa zwei Stunden gesperrt.

Von OZ/rb