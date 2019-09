Rostock

Ein Sturm traf am Dienstagnachmittag auf den Norden. Der Sturm wütete am Dienstagabend dann in ganz Norddeutschland und verschonte auch die Mecklenburger Ostseeküste nicht.

Für Feuerwehr und Rettungskräfte gab es einiges zu tun. Für fünf Segler ging ein Bootsunglück auf der Müritz vor Klink (Mecklenburgische Seenplatte) glimpflich aus. Bei stürmischem und böigem Südwestwind bis zu Stärke acht war ihr Boot so gekentert, dass sich der Mast in den Boden des Sees rammte.

16-Jähriger stürzt wegen Windböe vom Moped

Bei Neuenkirchen (Landkreis Vorpommern-Greifswald) ist ein 16-jähriger Mopedfahrer von einer Windböe erfasst worden und gestürzt. Dabei habe er sich schwer verletzt, teilte die Polizei mit. Nach der Spurenlage an der Unfallstelle an der Kreisstraße 58 zwischen Blesewitz und Neuenkirchen „wird gegenwärtig davon ausgegangen, dass das Leichtkraftrad von einer Windböe erfasst und nach links von der Fahrbahn gedrückt wurde“.

In Rostock ist das Dach eines Mehrfamilienhauses von einer Windböe erfasst worden und drohte auf die Straße zu stürzen.

Mittwoch wieder Besserung in Sicht

In der Nacht zum Mittwoch wird es zunächst wechselnd bewölkt, vor allem in Vorpommern ist mit weiteren Schauern zu rechnen, in Küstennähe sind auch einzelne Gewitter möglich.

Ansonsten lockert die Bewölkung von Westen her auf. Die Tiefsttemperatur liegt zwischen elf und sechs Grad bei allmählich nachlassendem West- bis Nordwestwind. An der See sowie in Schauer- bzw. Gewitternähe kann es zunächst noch zu stürmischen Böen oder Sturmböen kommen, gegen Morgen nur noch im Küstenumfeld Windböen.

Von RND/kh/dpa/OZ