Mindestens acht von 36 Landtagswahlkreisen in MV haben eine verfassungsrechtlich bedenkliche Zahl von Wahlberechtigten erreicht, entweder zu wenige oder zu viele. In Rostock ist somit eine Wählerstimme rein rechnerisch nur halb so viel wert wie auf Rügen. Die Landesregierung will die Regeln trotzdem erst nach 2021 ändern. Die Opposition fordert vorher Korrektur.