Bad Doberan/Rostock

Auf der Autobahn 20 in Höhe der Abfahrt Doberan hat sich am Dienstagabend ein Verkehrsunfall mit einem Lkw ereignet. Wie die Autobahnpolizei in Dummerstorf auf OZ-Nachfrage bestätigte, sei dieser in die Mittelleitplanke gefahren.

Ein Rettungshubschrauber mit einem Notarzt sei bereits vor Ort eingetroffen. Auf der A20 komme es zu erheblichen Behinderungen. Laut Polizei ist die Autobahn in Fahrtrichtung Lübeck voll gesperrt. In Richtung Stettin stehe noch eine Fahrbahn zur Verfügung.

Mehr zu diesem Unfall in Kürze.

Von OZ