Altentreptow

Ein Autofahrer soll auf der Autobahn 20 bei Altentreptow (Mecklenburgische Seenplatte) ein anderes Fahrzeug abgedrängt haben und dann geflüchtet sein. Wie ein Polizeisprecher am Sonntag erläuterte, wurde die Fahrerin des abgedrängten Wagens dabei verletzt.

Der flüchtige Fahrer soll die Frau kurz nach Mittag in Fahrtrichtung Rostock zum Ausweichen auf die Überholspur gezwungen haben. Dort stieß der Wagen der Frau mit einem dritten Wagen zusammen. An beiden Autos entstand ein Schaden von rund 40.000 Euro. In Fahrtrichtung Norden kam es zu kilometerlangem Stau.

Lesen Sie auch: Unfall durch geplatzten Reifen bei Lastwagen auf der A20

Nach dem Unfallverursacher wird noch gesucht. Weitere Details seien noch nicht bekannt.

Von RND/dpa