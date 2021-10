Rostock

Ein schwerer Verkehrsunfall hat am Samstagvormittag für mehrere Stunden den Verkehr auf der stark befahrenen Bundesstraße 105 bei Rostock lahm gelegt. In Mönchhagen (Landkreis Rostock) waren zwei Autos aufgrund eines Vorfahrtsfehlers zusammengestoßen, vier Personen verletzten sich dabei schwer. Wie die Polizei mitteilt, hatte sich das Unglück gegen 10 Uhr ereignet.

Ein Fahrer mit Berliner Kennzeichen bog nach dem Tanken in Mönchhagen vom Tankstellen-Gelände nach links auf die B 105 ein und wollte in Richtung Bentwisch fahren. Dabei missachtete er jedoch die Vorfahrt eines von links kommenden Kleinwagens. Der Fahrer dieses Autos konnte nicht mehr rechtzeitig bremsen, sodass es zu einem frontal-seitlichen Zusammenstoß kam.

Kleinwagen prallt gegen Findling

Während das Berliner Fahrzeug nach der Kollision schwer beschädigt mitten auf der B 105 zum Stehen kam, schleuderte der Kleinwagen auf einen Grünstreifen an der Tankstelle. Dort prallte er gegen einen Findling und riss diesen mit sich. Augenzeugen des Unglücks wählten umgehend den Notruf.

Ein Fahrzeug schleuderte auf den Grünstreifen der Tankstelle und prallte gegen einen Findling. Quelle: Stefan Tretropp

Kurz darauf trafen mehrere Feuerwehren, Rettungswagen, ein Notarzt und die Polizei ein. In beiden Unfallfahrzeugen befanden sich jeweils zwei Insassen. Wie die Polizei an der Einsatzstelle mitteilte, erlitten alle vier Menschen schwere, aber keine lebensbedrohlichen Verletzungen. Sie wurden mit Rettungswagen in ein Rostocker Krankenhaus gebracht.

Die Beamten veranlassten zudem eine Vollsperrung der Strecke. Der Verkehr wurde ab Rövershagen und ab Mönchhagen umgeleitet. Zur Unterstützung der Ermittlungsarbeit am Unfallort kam auch ein Dekra-Sachverständiger zum Einsatz. Die B 105 blieb in dem Bereich für mehrere Stunden gesperrt.

Von Stefan Tretropp