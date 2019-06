Pinnow

Zwei Lkw sind am Montagmorgen auf einer Kreuzung der B321 bei der Abfahrt Pinnow zusammengestoßen. Laut Polizei wurden bei dem Unfall zwei Personen verletzt. Einer der Lkw-Fahrer wurde im Auto eingeklemmt und konnte erst durch die Feuerwehr befreit werden. Er erlitt schwere Verletzungen. Der andere LKW-Fahrer wurde leicht verletzt. Beide wurden in umliegende Krankenhäuser gebracht.

Verkehr wird an Unfallstelle vorbei geleitet

Die Ursache für den Unfall ist derzeit noch unklar. Im Zuge der Rettungsmaßnahmen und der Unfallaufnahme war die B321 an der Unfallstelle etwa eine Stunde voll gesperrt. Aktuell wird der Verkehr aus Richtung Crivitz in Richtung Schwerin halbseitig an der Unfallstelle vorbei geleitet. Die Bergungsarbeiten werden voraussichtlich noch einige Stunden andauern.

Nach derzeitigen Erkenntnissen ist ein Sachschaden in Höhe von einigen hunderttausend Euro entstanden. Die Ermittlungen der Polizei zur Unfallursache dauern weiter an.

