Mühlen Eichsen

Bei einem Frontalcrash auf der B 208 zwischen Mühlen Eichsen und Testorf-Steinfort (Landkreis Nordwestmecklenburg) ist am Sonntag ein 45-jähriger Mann getötet worden. Wie die Polizei berichtete, war das Auto des 45-Jährigen aus unbekannter Ursache in den Gegenverkehr geraten und dort mit einem entgegenkommenden Wagen zusammengestoßen.

Der Familienvater starb noch an der Unfallstelle. Sein 10-jähriger Sohn wurde als Beifahrer lebensbedrohlich verletzt und mit einem Hubschrauber in ein Krankenhaus gebracht. Auch der 25 Jahre alte Mann in dem entgegenkommenden Auto wurde schwer verletzt und musste in eine Klinik transportiert werden. Die Bundesstraße war mehrere Stunden lang gesperrt.

Auf Anordnung der Staatsanwaltschaft sei ein Sachverständiger zur Ermittlung der Unfallumstände eingesetzt worden, teilt die Polizei mit. Es wurde eine Blutprobe des Unfallverursachers sichergestellt.

dpa/mangler