Unfall im Rostocker Seekanal: Frachter rammt Scandlines-Fähre „Berlin“

Rostock

Dieses Schiffsunglück trifft Reisende von Rostock nach Skandinavien hart: Die Scandlines-Fähre „ Berlin“ darf nach einem Zusammenstoß im Rostocker Seekanal vorerst nicht mehr auslaufen. Im Bug des mit einem Hybrid-Antrieb ausgestatteten Schiffs klafft ein Loch. Sowohl das Rostocker Hafenamt, als auch die Wasserschutzpolizei und Scandlines selbst bestätigten die Kollision mit einem Frachter.

Fähre muss umdrehen

Nach Aussage von Scandlines-Sprecherin Anette Ustrup Svendsen hatte die Fähre gerade losgemacht, als es in Höhe des Werftbeckens zum Zusammenstoß mit dem Küstenfrachter „ Danica Violet“ kam. „Das kleinere Schiffe hatte beim Einlaufen im Seekanal die Kontrolle verloren“, so Ustrup Svendsen. Ursache soll ein technisches Probleme an Bord des unter dänische Flagge fahrenden Frachters gewesen sein. Die „ Danica Violet“ bohrte sich in den Bug der „ Berlin“. „Unser Kapitän hat noch versucht, auszuweichen.“ Beide Schiffe liegen nun im Seehafen. „Wir sind froh, dass keine Passagiere oder Crew-Mitglieder verletzt wurden“, hieß es von Seiten Scandlines.

Wasserschutzpolizei ermittelt

Die Rostocker Wasserschutzpolizei will sich zur Unfallursache und wer Schuld am Zusammenstoß ist, noch nicht äußern. „Die Ermittlungen dauern an, unsere Beamten sind noch an Bord der Schiffe“, sagt am Abend ein Sprecher der Wasserschutzpolizeiinspektion der OZ. Beide Schiffe hätten durch den Zusammenstoß ihre Klassifikation verloren, dürfen erst nach einer umgehenden Untersuchung wieder auslaufen. Auch zur Schadenshöhe machte die Polizei keine Angaben.

Passagiere sollen andere Route nehmen

Da noch unklar sei, wie lange die „ Berlin“ ausfallen werden, empfahl Scandlines am Abend allen Reisenden von Deutschland nach Dänemark auf die Route zwischen Puttgarden und Rödby auszuweichen. „Wir können im Moment überhaupt nicht abschätzen, wen die , Berlin’ wieder fahren darf“, so Ustrup Svendsen.

Von Andreas Meyer