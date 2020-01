Unfall in Anklam: Junger Mann läuft Hund hinterher und wird überfahren

Anklam

Am Freitag Nachmittag kam es in der Pasewalker Straße in Anklam zu einem Verkehrsunfall, bei dem ein Fußgänger schwer verletzt wurde. Nach bisherigen Erkenntnissen lief der aus der Breiten Straße kommende Fußgänger einem entlaufenen Hund hinterher und betrat unvermittelt die Fahrbahn.

Zur selben Zeit befuhr eine 20-jährige Fahrerin mit ihrem Pkw die Pasewalker Straße in Richtung Bahnhof, als der Fußgänger plötzlich die Fahrbahn betrat.

Verletzter ins Uniklinikum Greifswald gebracht

Trotz einer sofortigen Gefahrenbremsung gelang es der jungen Frau nicht, ihr Fahrzeug rechtzeitig zu stoppen. Sie kollidierte mit dem Fußgänger. Der wurde zur medizinischen Behandlung ins Universitätsklinikum Greifswald verbracht. Die Fahrerin erlitt einen Schock. Der Sachschaden beläuft sich auf rund 50000 Euro.

Die Polizei konnte die Identität des jungen Mannes bislang nicht ermitteln. Es liegt folgende Personenbeschreibung vor:

männlich

15 bis 18 Jahre alt

dunkelblondes Haar

Brillenträger

Sachdienliche Hinweise sind an das Polizeihauptrevier Anklam Friedländer Straße 13 17389 Anklam unter Tel. 03971/251-2224 oder jede andere Polizeidienststelle.

Von OZ