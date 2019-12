Greifswald

Bei dem schrecklichen Zusammenstoß mit drei Toten nahe Greifswald hatte der Unfallfahrer möglicherweise sein Mobiltelefon in der Hand. Laut Polizei wurde bei der Unfallaufnahme im Wagen des 27-Jährigen ein entsperrtes Handy sichergestellt. Sachverständige sollten noch am Dienstag untersuchen, ob es tatsächlich während des Unfalls in Benutzung war. Der Fall hat in MV die Debatte um unerlaubte Handynutzung am Steuer weiter befeuert.

Bei dem Unfall waren am Montagabend auf der B 109 bei Diedrichshagenzwei Autos frontal zusammengestoßen. Der Wagen des 27-Jährigen war zuvor aus zunächst unbekannter Ursache auf die Gegenfahrbahn geraten und mit dem entgegenkommenden Wagen eines 79-Jährigen zusammengestoßen. Der mutmaßliche Unfallverursacher und die 66-jährige Ehefrau des anderen Fahrers starben noch am Unfallort, der 79-Jährige wenig später im Krankenhaus. Die B 109 war für rund vier Stunden komplett gesperrt.

Mehr Verkehrstote in Mecklenburg-Vorpommern

Erst vor einem Monat waren bei Greifswald zwei Autofahrer ebenfalls bei einem Frontalzusammenstoß gestorben. Laut Innenminister Lorenz Caffier ( CDU) sind damit in diesem Jahr bislang 88 Menschen bei Verkehrsunfällen in MV ums Leben gekommen, zwei mehr als im Vorjahreszeitraum.

Fast immer sei menschliches Fehlverhalten die Unfallursache, so der Minister: „Missachten der Vorfahrt, überhöhte Geschwindigkeit oder die Ablenkung durch das Handy können zu schlimmen Unfallfolgen führen.“ Hinzu komme jetzt im Winter die Gefahr durch schnell wechselnde Witterungsbedingungen.

Handys haben eine magische Anziehungskraft

Verkehrsminister Christian Pegel ( SPD) verweist auf seine eigenen Erfolge bei der Strafverschärfung für Handy-Sünder: „Der Bundesgesetzgeber hat sowohl den Sanktionsrahmen verschärft als auch die betroffenen Medien erweitert. Wir haben die Erweiterung auf Tablets und andere mobile Endgeräte gefordert.“ Dies sei auch umgesetzt worden, sodass jetzt auch das Lesen und Schreiben von E-Mails oder SMS verboten sind. „Damit sind unsere Forderungen nach Verbesserung und Verschärfung erfüllt worden“, so Pegel.

Das reicht jedoch der Landesverkehrswacht MV nicht aus. Geschäftsführerin Andrea Leirich meint: „Das Handy hat eine magische Anziehungskraft, da helfen offenbar auch die verschärften Strafen nichts.“ Selbst bei Nutzung einer Freisprecheinrichtung könnten Autofahrer abgelenkt werden. Es müsse sich daher durchsetzen, dass das Handy während der Fahrt stumm geschaltet und außer Reichweite abgelegt wird, fordert Leirich, „damit der Fahrer gar nicht erst in Versuchung kommt“.

Gefährlicher als Alkohol

Experten zufolge könnten Ablenkungen durch das Handy für zehn Prozent aller Unfälle verantwortlich sein. Stimmt das, wäre das mobile Telefonieren gefährlicher als Alkohol am Steuer. Der ADAC fordert daher stärkere Kontrollen der Polizei, um die Strafen auch durchsetzen zu können.

In MV wurden 2017 rund 10 000 Handy-Sünder ertappt, 2018 waren es 11 300, also 13 Prozent mehr. Alleine im Landkreis Vorpommern-Greifswald, wo jetzt der tödliche Unfall passierte, waren es 1600.

