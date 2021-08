Jarmen

sDer Unfall ereignete sich am 21.08.2021 gegen 18.35 Uhr auf der Landesstraße 35, wie die Polizei mitteilte. „Nach derzeitigem Kenntnisstand befuhren vier PKW hintereinander die L 35 aus Richtung Greifswald kommend in Richtung Jarmen“, teilte ein Sprecher der Polizei mit.

So kam es zu dem Unfall

Kurz vor der Einmündung zur Kreisstraße 11 habe der vorderste Pkw durch ein starkes Bremsmanöver seine Geschwindigkeit verringert, um in der weiteren Folge in Richtung Behrenhoff abzubiegen. Die Fahrzeugführer der zwei dahinter fahrenden PKW, ein Hyundai und ein VW, hätten daraufhin eine Gefahrenbremsung eingeleitet und so einen Zusammenstoß verhindert.

Unfallverursacher fährt unbehelligt weiter

Die Fahrzeugführerin des vierten PKW, ein Opel, habe die Situation zu spät erkannt und sei auf den VW aufgefahren. „In der weiteren Folge wurde der VW auf den vor ihm befindlichen Hyundai geschoben“, so der Sprecher weiter. Der abgebogene erste PKW habe seine Fahrt ungehindert fortgesetzt.

Bei dem Unfall wurden laut Polizei die 30-jährige Fahrerin des Opels, ihre 10-jährige Tochter und der 2-jährige Sohn, sowie die 37-jährige Fahrerin des VW leicht verletzt. Die 16-jährige Mitfahrerin des VW erlitt bei dem Unfall demnach schwere, jedoch nicht lebensbedrohliche Verletzungen.

Ihr Newsletter für Greifswald Die wichtigsten News und Tipps der Woche aus Greifswald. Immer donnerstags gegen 18 Uhr in Ihrem E-Mailpostfach. Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

Mit dem Rettungswagen ins Uni-Klinikum Greifswald

Alle verletzten Personen seien per Rettungswagen zur weiteren medizinischen Versorgung in das Universitätsklinikum Greifswald gebracht worden.

Der Opel war nach dem Unfall nicht mehr fahrbereit und musste durch ein Abschleppunternehmen geborgen werden. Der bei dem Unfall entstandene Gesamtsachschaden wird von der Polizei auf ca. 7.500 Euro geschätzt.

Von RND/kha