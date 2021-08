Unfreundliches Usedom? Das sind die Erfahrungen der OZ-Leser

Usedom

Die Kritik fiel eindeutig aus: mieses Essen und unfreundliche Menschen. So hat eine Online-Reisereporterin unlängst Usedom erlebt und von einem Urlaub auf der Insel abgeraten. Mit ihrer Einlassung hat sie eine Menge Leserkommentare hervorgerufen.

Ulrich Quick ist selbst gerade auf Usedom, wie er erzählt und sei auch schon 2017 dort gewesen. „Eine tolle Insel, ich wäre sonst wohl nicht wieder hier. Nun, Essen sucht sich jeder nach seinem Geschmack aus und für jeden Geschmack und Geldbeutel gibt es auch ein Angebot. Die allermeisten Menschen, auf die ich bisher getroffen bin, sind freundlich und hilfsbereit. Nörgelig sind eher schon mal Touristen, denen die Schlange am Eisstand zu lang sind. Was den manchmal etwas spröden Ton angeht, da bin ich als Westfale erprobt. Ich jedenfalls werde wiederkommen.“ Stichwort Essen, hierzu äußert sich auch Martin Stelzer: „Die Qualität des Essens ist in den meisten Touristen-Hotspots eher unterdurchschnittlich, auch in Warnemünde. Was im Juni noch top war, war im Juli schon unterdurchschnittlich. Kommt vermutlich auch darauf an, wer gerade in der Küche steht.“ Nach Ansicht Stelzers suche man gute Lokale tatsächlich „mit der Lupe“.

„Ich habe nur beste Erfahrungen auf Usedom gemacht“

Karl Goetschober sei bislang zweimal auf Usedom zum Urlaub gewesen, erzählt er. „Für einen Wiener ist das halt nicht gerade um die Ecke, leider. Aber ich habe nur beste Erfahrungen auf Usedom gemacht. Freundliches Personal, gutes Essen (ja, manches wird halt anders gekocht als in Wien), nette Menschen, große Gelassenheit, keine Hektik. Hoffentlich bald wieder.“

Holger Suhrbier nimmt mit seinem Kommentar Bezug auf die „unfreundlichen Menschen“, die es laut Reisereporterin auf der Insel gibt. „Na ja, wenn ich als Anwohner den ganzen Sommer im Stau stehe, hätte ich auch schlechte Laune. Empathie wäre hier angebracht für die Reporterin.“ Janine Falkenthal jedenfalls findet: „Das Essen ist lecker und die Menschen sind freundlich. Wir fahren jedes Jahr nach Usedom.“ Verena Stascheit hat die folgenden Erfahrungen gemacht: „Es gibt ein uraltes Sprichwort: Wie man in den Wald hineinruft, so schallt es auch heraus. Da ist etwas dran. Zum Thema Essen, finde ich, ist es Glücksache. Ich habe schon echt köstlich zu einem angenehmen Preis gegessen und dann auch wieder schon echt mehr schlecht als recht in hochpreisigen Restaurants. Das ist nicht nur an den Küsten so, sondern auch in verschiedenen Regionen im Inland.“

„Es sind alle sehr genervt. Und das hängt alles mit Corona zusammen“

Heidrun Hell könne sich vorstellen, dass die Reporterin voreingenommen gewesen sei. „Andererseits sind dieses Jahr alle sehr genervt, nicht nur die Einheimischen, sondern auch die Urlauber, und das hängt alles mit Corona zusammen. Es hat sich dadurch sehr viel verändert. Ich glaube, da kann sie hinfahren, wo sie will. Es ist überall dasselbe Problem.“ Monika Schumacher empfinde eine solche Aufforderung, man solle Usedom meiden, als Unverschämtheit und hoffe doch sehr, dass diese Dame den Unwillen einiger Gastronomen zu spüren bekomme. „Wo gearbeitet wird, menschelt es, und das ist gut so, auch wenn es eben mal nicht so sehr in die Komfortzone des Einzelnen passt.“ An Dy meint dazu: „Es wird ja keiner gezwungen, da Urlaub zu machen. Wie sagte Helmut Schmidt schon: ,In der Krise beweist sich der Charakter.’“

Sven Dreistein vermutet: „Vielleicht waren ihre Ansprüche einfach zu hoch. Aber unfreundlich kann ich nicht verstehen. Die Leute im Urlaubsgebiet und in der Tourismusbranche geben ihr Bestes! Leider können sich manche Urlauber einfach nicht benehmen. Manche denken, ihnen gehört für ein bis zwei Wochen alles. Sorry, aber es ist teilweise echt schlimm.“

Von Juliane Lange