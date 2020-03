Uni-Experten kritisieren Rostocks OB: Madsens Corona-Tests machen keinen Sinn

Rostock

Er will auf Nummer sicher gehen – und mögliche Risiken frühzeitig zu erkennen: Doch dass Rostocks Oberbürgermeister Claus Ruhe Madsen alle Mitarbeiter der Feuerwehren, der Kliniken, in Alten- und Pflegeheimen sowie der Verwaltung auf das Coronavirus testen lässt, bringt ihm nun massive Kritik von Experten ein. Denn die Tests, auf die Madsen sich verlässt, seien weder zertifiziert noch zuverlässig, heißt es jetzt von den Fachleuten der Rostocker Uni-Medizin.

Seit dem Wochenende lässt Madsen die Mitarbeiter freiwillige Tests abgeben – und beim Rostocker Gentechnik-Unternehmen Centogene untersuchen. Mehr als 2000 Personen wurden allein bis Montagabend getestet, positiv war nach OZ-Informationen aber nur der Test eines Centogene-Mitarbeiters.

Rostocker Experte: Ergebnisse sind fragwürdig

Prof. Dr. Andreas Podbielski, Direktor des Instituts für Medizinische Mikrobiologie, Virologie und Hygiene an der Uni-Medizin in Rostock, hält davon aber nicht viel: „Die Tests, die das Rostocker Rathaus einsetzen lässt, sind nicht zertifiziert.“ Die Ergebnisse seien daher fragwürdig – und wenig aussagekräftig. „Wir laufen Gefahr, Menschen als Covid-19-Erkrankte zu deklarieren, die in Wirklichkeit gesund sind.“

Podbielski und sein Team haben in den vergangenen Wochen fast 4000 Tests in der Uni-Klinik untersucht. „Ein bis zwei Prozent davon waren positiv. Das ist ein guter Wert, der auch konstant bleibt. Die Dynamik ist für uns alle sehr günstig“, sagt er.

Noch mehr Tests seien aus seiner Sicht nicht nötig: „Wir testen bereits sehr viel in MV. Was die Stadt da macht – ich sehe das sehr, sehr skeptisch.“

In der Stadtverwaltung gibt es ebenfalls Kritik: Viele Mitarbeiter würden den Test ablehnen – weil nicht geklärt sei, ob Centogene das Erbgut der Getesteten für andere, wissenschaftliche Zwecke auswerte.

Madsen verteidigt Maßnahmen

„Ich bin sehr glücklich und sehr froh darüber, dass wir mit Centogene einen Partner in Rostock haben, der entscheidend dabei helfen kann, Risiken schneller zu erkennen. Und genau darum geht es mir: vermeidbare Risiken auszuschließen. Wer sich jetzt nicht in Quarantäne begeben kann, weil seine Arbeit ,systemrelevant’ ist, darf nicht selbst zum Risiko werden“, so der Oberbürgermeister auf OZ-Anfrage.

Madsen weiter: „Wir müssen im Hinblick auf die Menschen und auf die Arbeitsplätze möglichst schnell wieder die harten Restriktionen hinter uns lassen. Das können wir nicht, wenn wir die Entscheidungen dazu nicht auf der Basis gesicherter Fakten treffen können.“ Und genau deshalb seien „seine“ Tests auch wichtig.

Zehn Erkrankte an der Uni-Klinik

Die Uni-Medizin bestätigte am Mittwoch indes, dass sich mittlerweile zehn Mitarbeiter mit dem Coronavirus infiziert haben. Aber: „Die ersten Kollegen davon sind bereits geheilt, nehmen in Kürze wieder ihre Arbeit auf“, so Podbielski.

Von Andreas Meyer