Uni-Klinik in Rostock in Not: Was CDU-Chef Sack Ministerpräsidentin Schwesig vorwirft

Rostock

Die Krise der Rostocker Uni-Medizin wird zum Wahlkampf-Thema: CDU-Spitzenkandidat Michael Sack macht nämlich Ministerpräsidentin Manuela Schwesig (SPD) indirekt mitverantwortlich für die Personalnot. Seit Jahren gäbe es Probleme mit den landeseigenen Kliniken: „Sollte es wirklich so sein, dass die Leitung und Aufsichtsrat des Klinikums dies seit Langem ignorieren, dann muss auch die Frage nach der politischen Verantwortung gestellt werden“, sagt Sack der OZ.

Erst Crivitz, jetzt Rostock?

„Schon die Entwicklungen in Crivitz haben mich erstaunt“, sagt Sack. Dort ist die Geburtenstation seit einem Jahr geschlossen. Schwesig habe Lösungen versprochen, geschehen sei nichts. Dass nun aber auch in der größten Stadt des Landes und in der größten Klinik, die dem SPD-geführten Bildungsministerium unterstehe, die Akutversorgung von Kindern und Jugendlichen nicht mehr vollumfänglich aufrechterhalten werden könne, sei „alarmierend“.

Lesen Sie auch den Kommentar unseres Reporter-Chefs Andreas Meyer: Das Land hat aus Fehlern nie gelernt

Sack sprach in einer Stellungnahme davon, dass die Zustände an der Rostocker Uni-Medizin „in hohem Maße besorgniserregend“ seien. „Wenn Ärzte in ihrer Not keinen anderen Ausweg mehr wissen, als der Ministerpräsidentin einen Brandbrief zu schreiben, weil sie in der Klinik kein Gehör finden, dann kann das niemanden kalt lassen.“ Er fordert Aufklärung – und wenn sich „gravierende Fehlplanungen“ bestätigen sollten, auch Konsequenzen.

Von Andreas Meyer