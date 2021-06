Uni-Medizin Greifswald: Land scheitert mit Klagen gegen Ex-Finanzvorstand

Greifswald

Das Land ist mit seiner Schadensersatzforderung gegen den früheren Ex-Finanzchef der Unimedizin Greifswald (UMG) auf ganzer Linie gescheitert. Das Landgericht Stralsund wies am Freitag zwei Klagen des Aufsichtsrates des landeseigenen Klinikums gegen den früheren Klinik-Manager Gunter Gotal ab. Wie die Richterin begründete, sind die Vorwürfe verjährt. Zudem sah das Gericht kein strafbares vorsätzliches Handeln, was eine Schadensersatzforderung begründen würde.

Drei Millionen Euro Schadensersatz gefordert

Rückblick: Der Aufsichtsrat hatte Gotal, der 2014 das Klinikum verließ, vorgeworfen, im Jahr 2005 die betrieblichen Altersvorsorgeverträge für 3300 Klinik-Mitarbeiter mit der Versorgungskasse für Bund und Länder (VBL) gekündigt zu haben, um Arbeitgeberanteile zu sparen. Mit dem Wechsel zu einem privaten DUK-Versorgungswerk soll laut Anwalt des UMG-Aufsichtsrats, Peter Doetsch, eine etwa 30 Millionen Euro hohe Deckungslücke entstanden sein, die nun im Nachhinein gestopft werden muss.

Zweiter Vorwurf: Gotal soll sich über den damaligen Personalchef selbst einen lukrativen Vertrag bei einem anderen DUK-Versicherer zugeschanzt haben. Die dort angesparte Summe von rund 260 000 Euro wurde ihm 2017 ausgezahlt. Der Aufsichtsrat sieht darin den Tatbestand der Untreue und Bereicherung. Auch dem konnte das Gericht nicht folgen. Die Anwälte des UMG-Aufsichtsrates hatten von Gotal Schadensersatz in Höhe von drei Millionen Euro gefordert. Die Richterin äußerte allerdings bereits Zweifel an der Zulässigkeit der Klage.

„System so angelegt, um Kosten zu sparen“

Das Uni-Klinikum gehörte bis 2003 zur Universität, wurde dann auf Druck des Landes als Anstalt des öffentlichen Rechts eigenständig. Diese Grundsatzentscheidung, mit der Personalkosten gesenkt werden sollten, habe sich als Milchmädchenrechnung erwiesen, sagte die Rechtsvertreterin Gotals, Anja Mengel. Jetzt Gotal dafür verantwortlich zu machen, weil er die Vorgaben des Landes umgesetzt habe, indem Verträge auf einen Anbieter mit niedrigeren Beitragssätzen umgeschrieben wurden, sei abenteuerlich. „Das System war von Anfang an so angelegt, die Kosten in die Zukunft zu verschieben.“

Gericht: Gutachten von 2005 sah bereits Refinanzierungslücke

Die Unimedizin Greifswald ist inzwischen wieder zur VBL zurückgekehrt. Wer die Deckungslücke ausgleicht – die Klinik oder das Land als Gesellschafter – sei noch nicht abschließend geklärt. Nach Angaben des Landes sehen Gutachten keine Anzeichen für ein Kontrollversagen des damaligen Aufsichtsrates. Laut Gericht lag allerdings dem Tarifreferat des Finanzministeriums bereits 2005 ein Gutachten vor, das vor einer Refinanzierungslücke bei einem Wechsel zu einem privaten Anbieter warnte. Gegen die Entscheidungen kann der UMG-Aufsichtsrat Berufung einlegen. Man warte das schriftliche Urteil ab, so Klinikums-Anwalt Doetsch.

Von Martina Rathke