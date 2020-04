Prof. Markus Kipp möchte nicht länger warten: „Digitale Lehre kann eine echte Vorlesung, ein reales Seminar, ein Hands-on-Praktikum nicht ersetzen“, beklagt der Direktor des Instituts für Anatomie an der Universitätsmedizin Rostock. In einem offen Brief fordert er, die Präsenzlehre an der Uni Rostock ab dem 4. Mai wieder zu ermöglichen.