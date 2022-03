Studieren in der Pandemie - Trotz Corona: Staatsexamen an der Uni Rostock finden in Präsenz statt

Nicht alle Veranstaltungen sind online möglich: Die Staatsexamen von Lehramts-Prüflingen müssen trotz Corona in Präsenz stattfinden. Zudem plant die Uni Rostock zum Sommersemester die Rückkehr in die Hörsäle. Was sich Studenten außerdem im Hinblick auf Corona erhoffen.