Rostock

Durch Erdbeeren-Naschen zu einem längerem Leben: Ob das klappt, untersuchen Wissenschaftler der Rostocker Universität in der sogenannten Erdbeerstudie. 172 Probanden durften im vergangenen Jahr je 500 Gramm Erdbeeren pro Tag essen. Und ich zählte zu den Auserwählten.

Mich reizte die Frage, ob die süßen Früchte eines Tages zu einem langen menschlichen Leben beitragen können. Die Wissenschaftler wollten nämlich herausfinden, ob sich durch den Erdbeer-Genuss zum Beispiel graue Haare, faltigere Haut oder manches Zipperlein hinauszögern lassen.

Und dafür mussten die Teilnehmer einiges in Kauf nehmen. So war es mir nicht gerade leicht, von Zeit zu Zeit je 100 bis 200 Gramm Kapern in Öl zu schlucken. Denn auch deren Wirkung galt es herauszufinden. Dass ich mir darüber hinaus tapfer mehrfach Blut- und Hautproben entnehmen ließ, freute das Forscherteam. Die Belohnung nach acht Wochen? Etliche Komplimente von Freunden und Bekannten. Anerkennung auch von meinem Hausarzt, der mir verbesserte Blutdruck- und Cholesterinwerte bescheinigte.

Und wie zufrieden war ich selbst? Über die Leichtigkeit mit der ich seither unter anderem fast täglich 10 000 Schritte zurücklege, Radtouren über 70 Kilometer am Stück hinter mich bringe oder Kraftübungen im Sportstudio absolviere, muss ich selbst staunen.

Erdbeer-Esser fühlen sich fitter

Dass viele der Probanden solch Zuwachs an Fitness verspüren, freut besonders Robert Dahl. Der Mann an der Spitze von „Karls“ in Rövershagen spendete nämlich fünf Tonnen Erdbeeren, vorrangig der Sorte Sonata. Dafür sind ihm die Studienleiter, Prof. Dr. Georg Fuellen, Direktor des Instituts für Biostatistik und Informatik in Medizin und Altersforschung der Uni, und Prof. Dr. Michael Walter, Direktor des Instituts für Klinische Chemie und Laboratoriumsmedizin am Universitätsklinikum, bis heute dankbar. Erdbeer-König Dahl ist zweifellos einer, der etwas von den leckeren Früchten versteht. „Doch was mir die Wissenschaftler über das Rosengewächs verrieten, überraschte mich selbst“, gesteht er.

So erfuhr Dahl, dass die Erdbeeren über 1000 wertvolle Inhaltsstoffe verfügen. Einer von ihnen ist Fisetin. „Ein gelber Farbstoff, der zur Stoffgruppe der antioxidativ wirkenden Flavonole gehört“, wie Robert Dahl erklärt.

Auf dieses Fisetin setzen die Wissenschaftler große Hoffnungen, denn bei Laborversuchen mit Mäusen wurden eine Verzögerung von Krankheitssymptomen und eine Verlängerung der Lebensspanne festgestellt. „Wir erwarten, dass die Rövershäger Erdbeeren neben Fisetin auch viele andere gesunde Pflanzenfarbstoffe in großer Menge enthalten. Deshalb ist Robert Dahl der ideale Partner für uns“, so Fuellen und Walter.

Inzwischen werten die Wissenschaftler die Studie intensiv aus. Prof. Dr. Michael Walter, unterstreicht: „Bis wir verwert- und belastbare Resultate vorlegen können, wird aber noch etwas Zeit vergehen. Doch schon jetzt lässt sich sagen, dass die Studie erste wichtige Einsichten gebracht hat. Fakt ist, dass die Erdbeere sehr viele wertvolle Substanzen besitzt, deren Wirkungen im Detail noch nicht erforscht sind. Mit unserer Studie leisten wir einen wichtigen Beitrag dazu, das herauszufinden.“

Entzündungswerte haben sich verbessert

Zu den ersten Erkenntnissen zählen die beiden Mediziner unter anderem, dass bei den Teilnehmern im Durchschnitt eine Verbesserung bei den Entzündungsmarkern festzustellen war. Dies sei besonders in den Probanden-Gruppen mit höherem Verzehr von Erdbeeren und mit schlechteren Werten zu Studienbeginn zu beobachten gewesen. „Solche positiven Veränderungen nach relativ kurzer Zeit registrieren zu können, ist aus Sicht eines in der Prävention tätigen Arztes gerade in Hinblick auf die Vermeidung von chronischen Krankheiten beeindruckend“, führen Walter und Fuellen aus. Diese Wirkung werde zukünftig noch genauer untersucht, versichern sie.

Ihr täglicher Newsletter aus der OZ-Chefredaktion Viele Hintergründe aus der OZ-Redaktion und die wichtigsten Nachrichten aus MV, Deutschland und der Welt täglich gegen 19 Uhr im E-Mail-Postfach. Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

Unter anderem gehe es dabei darum, herauszufinden, ob auch Blutfettwerte, die zu erhöhten Entzündungswerten beitragen können, günstig beeinflusst werden. Gerade unter der Bevölkerung Mecklenburg-Vorpommerns sei der Anteil unbehandelter Fettstoffwechselstörungen relativ hoch. Das belegten auch Untersuchungen der Lipidstoffwechsel-Ambulanz der Universitätsklinik Rostock. Bei solchen gesundheitlichen Problemen sei eine insgesamt vernünftige Lebensweise besonders wichtig, unterstreicht der Mediziner. Da verwundert es nicht, dass er besonders für den Genuss frischer Erdbeeren wirbt. „Spätestens ab Mai gibt es sie wieder von einheimischen Feldern!“, macht Walter schon jetzt Appetit auf die aromatischen Vitaminspender.

Von Werner Geske