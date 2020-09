Mehr als 6000 junge Menschen nehmen in diesen Tagen in MV ein Studium auf. Das sind etwas weniger als im Vorjahr. Allerdings kommen wegen verlängerter Einschreibefristen wohl noch einige hinzu. An den Unis in Rostock und Greifswald beginnt das Wintersemester wie immer am 1. Oktober. Die Vorlesungen starten allerdings wegen Corona erst am 2. November – rund zwei Wochen später als üblich.

An den Fachhochschulen läuft der Betrieb teilweise schon: In Wismar gab es bereits am 16. September eine rein virtuelle Immatrikulationsfeier für die rund 1300 Erstsemester. Für 20 ausländische Studenten, die in Quarantäne mussten, weil sie aus Risikogebieten kommen, soll es nächste Woche einen eigenen kleinen Empfang geben. Auch einige Lehrkräfte, die nicht in MV leben, mussten in Quarantäne.

In Neubrandenburg haben die ersten Studiengänge bereits am 15. September begonnen, die zulassungsbeschränkten sind später dran. Die Immatrikulationsfeier für die 550 „Ersties“ war in dieser Woche. Rund 200 hätten sogar vor Ort teilnehmen dürfen, es kamen aber nur 135.

An der Hochschule Stralsund hat das Semester wie üblich am 1. September begonnen. Die Vorlesungen beginnen allerdings coronabedingt erst am 19. Oktober. Für die Überbrückungszeit bietet die Hochschule unter anderem virtuelle Mathe-Vorbereitungskurse an.

Die Uni Greifswald lädt am 12. Oktober zur Immatrikulationsfeier in den Dom St. Nikolai, die Uni Rostock feiert am 16. Oktober rein virtuell. Corona-Fälle wurden von den Hochschulen in MV im neuen Semester noch nicht gemeldet.