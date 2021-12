Greifswald

Vor einem Jahr gab ihnen die beginnende Impfkampagne Hoffnung. Hoffnung auf ein Stück Normalität, auf eine Zeit ohne Corona-Tote. Die großen Erwartungen des Teams auf der ITS-2 der Uni-Medizin Greifswald haben sich nicht erfüllt. „Stattdessen hat man den Eindruck, dass es immer schlimmer wird“, sagt Intensivschwester Lena Kolberg. „Das ist bitter.“

Acht Corona-Intensivpatienten liegen zum Jahresende 2021 auf der Station, die weiter in einen schwarzen und weißen Bereich getrennt ist. Einer Station, in der Corona-Patienten um ihr Leben ringen.

Viel Empathie, aber auch Ratlosigkeit

An diesem Weihnachtstag kümmert sich Kolberg gemeinsam mit ihrer Kollegin Anne Jahn um zwei Patienten. Anne Jahn saugt die Lunge eines 51-jährigen, im künstlichen Koma liegenden Mannes ab. Das ECMO-Beatmungsgerät reagiert mit einem unruhigen Piepen, während sie routiniert an den Schläuchen agiert.

„Ich finde das so unnötig“, sagt die 40-Jährige über das Schicksal des mit einem Wärmebett bedeckten Mannes. Neben der großen Empathie für den Patienten schwingt in ihrer Stimme auch eine große Portion Ratlosigkeit mit. Sie ist überzeugt: Der Aufenthalt dieses Mannes hier auf dieser Station, wo Menschen dem Tod oft näher als dem Leben sind, wäre vermeidbar gewesen.

Seit 27 Tagen an der Beatmungsmaschine

Er ist ungeimpft, genauso wie der 61-Jährige im Nebenbett. Seit 14 Tagen hängt er an der Beatmungsmaschine, sein Zimmernachbar seit 27 Tagen. Ob die beiden es schaffen werden? „Das wissen wir nicht. Aber wir werden hier alles dafür tun“, sagt Anne Jahn. Patienten zu verlieren sei schlimm – unabhängig davon, ob geimpft oder ungeimpft. „Wir versorgen jeden Patienten gleich.“

Fast 1500 Corona-Tote in MV Seit Pandemiebeginn starben landesweit knapp 1500 Menschen an beziehungsweise mit dem Corona-Virus. Bezogen auf die Anzahl der Infektionen ist die Todesrate in den vergangenen Monaten deutlich zurückgegangen. Ein Beispiel: Für den 8. Februar 2021 wies das Lagus 27 Tote bei einer 7-Tage-Inzidenz von 81,8 aus. Für den 23.12. wurden zwei Corona-Tote bei einer Inzidenz von 364,0 gezählt, am Heiligabend sind keine weiteren Todesfälle bekannt geworden. Fachleute sehen darin einen Beleg, dass die Impfung gut vor schweren Verläufen und Tod schützt. Die Gesundheitsämter registrierten seit Pandemiebeginn landesweit rund 97 000 Infektionen, die meisten in Vorpommern-Greifswald (knapp 20 000), die wenigsten in der Hansestadt Rostock (rund 10 000). Bezogen auf die 100 000 Einwohner infizierten sich im Durchschnitt 6000 Menschen mit dem Virus – das heißt etwa sechs von 100.

Noch nie wurde auf den Intensivstationen so viel gestorben wie während der Pandemie – das zeigen auch Statistiken zur Übersterblichkeit. Und auch die Zeit „zwischen den Jahren“ nimmt darauf keine Rücksicht. Woher nehmen die beiden Pflegerinnen nach all den emotional und körperlich anstrengenden Monaten die Kraft, sich weiter mit voller Leidenschaft um die Patienten zu kümmern? „Man braucht ein stabiles Umfeld, das einen auffängt“ sagt Jahn. Familie und Freunde, bei denen man sich auch abends ausreden könne.

Der Ausnahmezustand wird Normalität

An der Fensterscheibe des Patientenzimmers hängt ein von den Schwestern gebastelter Weihnachtsstern. Eine Lichterkette zieht sich durch den Flur. Im benachbarten Patientenzimmer läuft leise Musik. Diese lieb gewonnenen Weihnachtsrituale sind ein Stück Routine, in einer Zeit, in der der Ausnahmezustand die Normalität ist.

„Wir hatten zu Influenza-Zeiten auch Menschen, die an der ECMO hingen. Aber nicht über so eine lange Zeitspanne. Nicht in dieser Menge“, so die Intensivschwester. Auf den beiden Intensivstationen in Greifswald liegen aktuell 13 Corona-Patienten. Dazu kommen 26 Infizierte auf der Corona-Normalstation.

Ende des Jahres kommen die Menschen zur Ruhe, fahren runter, bilanzieren das Jahr, schauen auf das kommende. Für das Team auf der ITS-2 gibt es keine Pause. Dennoch versuchen die Pfleger und Ärzte sich diese schwere Zeit so kurz vor dem Jahreswechsel etwas zu verschönern.

Die Ärzte brachten am Morgen Brötchen mit, die Pfleger den Belag. Vom Krisenstab des Klinikums gab es ein Durchhalte-Präsent mit Gummibärchen, Schokolade, Kaffee, Salami und dazu einen Brief. „Sie alle leisten Großartiges, das wissen wir“, heißt es darin. Stationsleiterin Carola Gerth sagt: „Man spürt die Wertschätzung, die unserer Arbeit entgegengebracht wird.“ Um die Dauerbelastung zu bewältigen, werde viel miteinander geredet. „Und wir lachen auch.“ Das hilft.

Für Angehörige ein Riesendilemma

Angehörige dürfen den schwarzen Bereich mit den infektiösen Corona-Patienten nicht betreten. Gerade zu den Festtagen, wo die Familien unter dem Weihnachtsbaum zusammenrücken, sei das besonders schlimm. Die Familie eines Patienten gab Weihnachtsdeko an der Klinik-Information ab, die die Schwestern neben das Krankenbett des schwerkranken Corona-Patienten stellten. Er soll sich freuen, wenn er wieder ansprechbar ist. „Für alle Angehörigen ist die Situation ein Riesendilemma, eine Extremsituation“ sagt Oberarzt Matthias Gründling.

Etwa 75 Prozent der Patienten auf den Intensivstationen seien ungeimpft. Auf der ITS-2 sind sieben von acht Patienten nicht immunisiert. Nicht alle Angehörigen bringt das Schicksal ihrer Liebsten zum Umdenken. „Einige Angehörige hadern damit, andere negieren Corona weiter“, sagt Jahn. Mit diesen Menschen über die Impfung zu diskutieren, mache hier, wo alle um das Leben der Patienten bangen und kämpfen, keinen Sinn.

Ein 46-jähriger Mann aus Sachsen ist vor einigen Tagen auf der Station verstorben. Sein letzter Post im Netz vor seiner schweren Erkrankung: „Wer in der Demokratie schläft, wacht in der Diktatur auf.“ Ein anderer Mann, ein bekennender Impfgegner, deren ungeimpfte Partnerin auf der Station liegt, habe sich inzwischen immunisieren lassen.

Jede Stellschraube bedeutet mehr Belastung

Der Vorstand der Uni-Medizin, Professor Uwe Reuter, hofft für 2022, dass der Druck auf die Krankenhäuser endlich nachlässt. Zunächst aber steht Omikron vor der Tür, eine Virus-Variante, von der man noch nicht wisse, was sie für die Krankenhäuser bedeuten wird. Britische Studien berichten von milderen Verläufen. Dies sei ein kleiner Hoffnungsschimmer. Wenn aber die Infiziertenzahlen explodieren, werde die Belastung in den Krankenhäusern hoch bleiben, sagt Reuter. „Es kann sogar sein, dass uns Omikron vor noch größere Herausforderungen stellt.“

Dann müsse man weiter Lösungen finden, an Stellschrauben drehen. „Aber jede Stellschraube bedeutet mehr Belastung für die Mitarbeiter, mehr Überstunden weniger freie Tage, weniger Erholung“, sagt Reuter. „Das wollen wir alle nicht.“

