Uniklinik Rostock fährt Betrieb wieder hoch: 15 Corona-Patienten stationär behandelt

Rostock

In der Universitätsmedizin Rostock wird nach rund acht Wochen der Regelbetrieb wieder hochgefahren. Die im März wegen der Corona-Pandemie umgesetzten räumlichen und personellen Umstrukturierungen werden bis Ende Mai wieder zurückgenommen, sagte der ärztliche Vorstand der Unimedizin, Christian Schmidt, am Dienstag. Damals wurde etwa die Zahl der Intensivbetten von 58 auf 75 erhöht. Alles, was medizinisch vertretbar verschiebbar war, wurde nach hinten geschoben. Einige Stationen wurden auf ein Mindestmaß heruntergefahren.

Anzeige

Das tägliche OZ Corona-Update als Newsletter Alle News zum Coronavirus in Mecklenburg-Vorpommern täglich gegen 19 Uhr im E-Mail-Postfach

Wie der Leiter der Abteilung für Tropenmedizin und Infektiologie der Unimedizin Rostock, Emil Reisinger, sagte, sind in den vergangenen Wochen 15 Patienten stationär behandelt worden. Drei davon mussten intensivmedizinisch behandelt werden. Alle Patienten seien gesund entlassen worden.

Weitere OZ+ Artikel

Lesen Sie auch:

Von dpa