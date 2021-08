Rostock

Das Universitätsklinikum Rostock hat wohl erneut ein deutliches Defizit eingefahren: Aufsichtsratschef Mathias Brodkorb sprach am Montag von einem zweistelligen Millionenbetrag, der 2020 fehlte. Das Minus werde aber geringer ausfallen als 2019, als 30 Millionen Euro zu Buche schlugen, versicherte Brodkorb.

Mitte August hatte ein Brandbrief von 41 Ärzten des Klinikums für Aufsehen gesorgt, in dem sie gewarnt hatten, dass der wegen des Defizits eingeschlagene Sparkurs die Versorgung der Patienten gefährden würde. Besonders dramatisch sei die Situation in der Kindermedizin. Emil Reisinger, Dekan und stellvertretender Vorstandsvorsitzender der Unimedizin betonte jedoch am Montag: „Die Versorgung ist in keiner Klinik gefährdet.“

In ruhigeres Fahrwasser

Bildungsministerin Bettina Martin (SPD) wies daraufhin, dass deutschlandweit die Kindermedizin nicht ausreichend finanziert sei. Die Landesregierung habe daher im Bundesrat einen Vorstoß gemacht, diesen Bereich aus der Finanzierung über Fallpauschalen herauszunehmen. Dabei werden Krankenhäusern nicht die tatsächlichen Kosten einer Behandlung erstattet, sondern festgelegte Pauschalen.

Martin betonte, die Landesregierung stehe weiter zur Unimedizin. Mehrfach wiederholte sie, dass das Klinikum jetzt wieder in ruhiges Fahrwasser gebracht werden müsse. Das Land habe für dieses Jahr zwei und für das kommende fünf Millionen Euro zur Verfügung gestellt. Zudem würden drei zusätzliche Stellen in der Kindermedizin finanziert.

Mehr Platz für Kinder

Weitere Sofortmaßnahmen seien unter anderem die Verlegung der Forschungslabore in das neue Biotechnikum der Uni. Dadurch werde nach Angaben des stellvertretenden ärztlichen Vorstandes der Unimedizin, Christian Junghanß, Platz für die ambulante Behandlung der Kinder geschaffen. Mehr als die bisherigen 38 Betten seien nicht geschaffen worden. „Die Kindermedizin wird zunehmend ambulant“, erklärte er. In der Vergangenheit hatte die Rostocker Kinderklinik bis zu 450 Betten.

Brodkorb brachte eine weitere Finanzierungsmöglichkeit ins Spiel: Er wünsche sich von der nächsten Bundesregierung einen Zuschlag für Universitätskliniken. Der Mehraufwand, den diese etwa für die Ausbildung der Ärzte und für Behandlungsreserven hätten, werde bislang nicht ausreichend abgegolten. „Wir müssen alle Patienten aufnehmen, dafür müssen wir einen gewissen Puffer vorhalten. Das muss berücksichtigt werden“, sagte er. Ihm schwebe eine Summe von 15 bis 25 Millionen Euro pro Jahr pro Klinikum vor.

Nur ein Campus?

Diskutiert werde auch über die Idee einer Ein-Campus-Unimedizin. Bislang ist das Klinikum auf mehrere Standorte aufgeteilt. Eine Konzentration auf einen Ort wäre zeitgemäß, so Junghanß: „Früher hat man die Standorte bewusst getrennt, damit sich Infektionen nicht so schnell ausbreiten. Heute gruppieren sich die Kliniken um den Patienten, um ihm lange Wege zu ersparen und die bestmögliche Versorgung zu gewährleisten.“

Laut Brodkorb könne dieser eine Campus durchaus am Hauptstandort des Klinikums im Rostocker Hansaviertel entstehen. Zuletzt war auch über einen ganz neuen Standort vor den Toren der Hansestadt diskutiert worden.

Von Axel Büssem