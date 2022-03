Unimedizin Greifswald bleibt bestes Krankenhaus in MV

Greifswald

Die Universitätsmedizin Greifswalder (UMG) gehört zu den weltweit besten 1000 Kliniken und ist zum vierten Mal in Folge das bestplatzierte Krankenhaus aus Mecklenburg-Vorpommern. Das geht aus dem neuesten Ranking der US-amerikanischen Nachrichtenmagazins Newsweek hervor. Danach belegt die UMG im bundesweiten Ranking Platz 30. Sie liegt damit erneut vor der Unimedizin Rostock (74), dem DRK-Krankenhaus Mecklenburg-Strelitz (120) und dem Klinikum Südstadt Rostock (124).

„Diese Platzierung ist ein großes und berechtigtes Kompliment an unsere Mitarbeitenden: Es zeigt die hervorragende Leistung aller Berufsgruppen an der UMG“, erklärte der Ärztliche Vorstand Prof. Uwe Reuter und es mit einem Dank des Vorstandes an alle Kolleginnen und Kollegen. „Wir wissen um den hohen Einsatz. Besonders in den beiden vergangenen Jahren wurde allen enorm viel Flexibilität verlangt.“ Viele Mitarbeiter seinen an ihre Grenzen und darüber hinaus gegangen. „Diese großartige Bewertung zeigt: Die Leistung unserer Mitarbeitenden wird auch außerhalb Greifswalds gesehen und sehr hoch geschätzt.“

Krankenhäuser in 28 Ländern untersucht

Für die Studie waren nach Angaben von Newsweek Krankenhaus-Empfehlungen von Branchen-Kollegen, Patienten-Erfahrungen und medizinische Kennziffern wie die Behandlungsqualität ausgewertet worden. Newsweek und der Statistik-Partner statista untersuchten Krankenhäuser in 28 Ländern. Weltweit bestes Krankenhaus ist demnach erneut die Mayo Clinic in Rochester im US-Bundesstaat Minnesota. Platz eins in Deutschland belegte wie in den Vorjahren die Berliner Charité.

Die Greifswalder Unimedizin war 2019 auf Rang 31 gelandet, in den beiden Folgejahren auf den Plätzen 36 und 28. Damit liegt sie stabil im obersten Fünftel der 182 im Ranking aufgelisteten Krankenhäuser in Deutschland.

