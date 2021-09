Rostock/Schwerin

Also doch: Die Unimedizin Rostock mit rund 4300 Beschäftigten hat trotz angespannter Lage vom Aufsichtsrat ein millionenschweres Sparprogramm auferlegt bekommen. Wie am Dienstag bekannt wurde, geht es um einen mittleren zweistelligen Millionen-Betrag. So soll es vor allem Aufsichtsratschef Mathias Brodkorb gefordert haben, berichten Teilnehmer einer Anhörung im Landtag. Auch für 2020 rechne die Unimedizin mit einem Millionen-Defizit.

Auslöser für eine aktuelle Debatte war ein Brandbrief von 41 führenden Ärzten an Ministerpräsidentin Manuela Schwesig (SPD), die die Notsituation in der Unimedizin beklagten. Besonders dramatisch sei die Lage in der Kinderklinik.

Ausschuss im Landtag: „Rigoroser Sparkurs verordnet“

Entsetzen im Bildungsausschuss des Landtags, der die Krise der Unimedizin am Dienstag erörterte. Die Parlamentarier hatten sich Ärzte, den freigestellten Vorstandschef Prof. Christian Schmidt, den restlichen Vorstand und den Aufsichtsrat vorgeladen. Die Sitzung war als „VS“, geheim, eingestuft.

Was dennoch durchsickerte: Die geschilderte Lage sei dramatisch. Der Unimedizin sei „ein rigoroser Sparkurs verordnet“ worden. 30, 40 Millionen Euro sollten in drei Jahren rausgequetscht werden. Im Fokus der Kritik steht Brodkorb. Er habe nicht auf Warnungen des Vorstands gehört, dass gerade in der schweren Corona-Krise medizinische Standards und ein Sparprogramm nicht zusammenpassen. Die Verantwortung für die Krise liege somit im Ministerium für Wissenschaft.

Brodkorb soll 40 Millionen Einsparung gefordert haben

Damit zeige sich das Bild einer schwer angeschlagenen Unimedizin. Auch die dezentrale Organisation mit verschiedenen Standorten sei problematisch. Zu hören sei auch, dass die Belegschaft der Klinik mit dem gesamten Vorstand unzufrieden sein soll.



41 führende Ärzte hatten sich im August an die Regierung gewandt und davor gewarnt, dass der Sparkurs die medizinische Versorgung gefährde. In Protokollen von Sitzungen des Aufsichtsrates und Vorstandes sind 40 Millionen Euro Sparvorgabe bis 2022/23 verzeichnet. Bereits im Dezember 2019 hieß es demnach: Bis 2025 werde „ein mindestens ausgeglichenes Betriebsergebnis erwartet“, also womöglich Gewinne. Dies müsse damit wohl auch dem Ministerium bekannt sein, heißt es aus dem Ausschuss.

Für 2020 Defizit im zweistelligen Millionenbereich erwartet

Brodkorb ist seit 2019 Sonderbeauftragter der Landesregierung für die Unimedizinen in Rostock und Greifswald und zugleich Chef der Aufsichtsräte. Ein Konstrukt, an dem es von Linken oder CDU Kritik gab. Schließlich sei der SPD-Mann bis 2016 zuständiger Wissenschaftsminister gewesen, damit verantwortlich für die Unikliniken. Er berichtete am Dienstag von einer „sachlichen Atmosphäre“ im Landtag. Auf Nachfrage erklärt er: Am Freitag werde der Aufsichtsrat den Jahresabschluss der Unimedizin Rostock verabschieden. Nach 30 Millionen Defizit für 2019 seien für 2020 „deutlich weniger als 30 Millionen“ zu erwarten, so Brodkorb. „Im zweistelligen Millionenbereich.“ Das käme on top.

Christian Schmidt, Vorstandschef der Unimedizin, ist weiterhin beurlaubt. Sein Anwalt, der Kölner Jura-Professor Rolf Bietmann, erklärt: „Corona und ein Sparprogramm zusammen – das geht nicht. Das musste allen Entscheidungsträgern bekannt sein.“

Abgeordnete fordern schnellstens Akteneinsicht

Die Schlüsse von Landtagsmitgliedern aus dem Ausschuss klingen ähnlich. „Die Unimedizin braucht einen handlungsfähigen und akzeptierten Vorstand“, erklärt Torsten Koplin (Linke). Daniel Peters (CDU) sagt: „Wir haben viel Widersprüchliches erfahren. Da kann uns wohl nur Akteneinsicht weiterhelfen.“ Er habe den Eindruck gewonnen: „Aufsichtsrat und Ministerium haben die Probleme regelrecht ignoriert.“

Jens-Holger Schneider (AfD) bringt sogar einen parlamentarischen Untersuchungsausschuss ins Gespräch. „Es wird weitere Aufklärung geben müssen.“ Andreas Butzki (SPD) erklärt: Das Wohl der Patienten habe „oberste Priorität“. Es müsse mehr Geld vor allem in die Kinder- und Jugendmedizin fließen.

Der Ausschuss habe einstimmig Einsicht in diverse Akten gefordert. Allerdings könnte dies erst nach der Wahl geschehen. Bis zu zweieinhalb Monate, habe das Ministerium erklärt. „Man versucht, das Thema hinter den Wahltermin zu schieben“, heißt es aus dem Ausschuss.

Ministerin Bettina Martin (SPD) erklärt: „Oberstes Ziel ist es, die Universitätsmedizin wieder in ruhiges Fahrwasser zu bringen.“ Das Wohl der Patienten habe „höchste Priorität“. Für 2021/22 stelle das Land sieben Millionen Euro zusätzlich bereit.

Von Frank Pubantz