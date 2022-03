Unimedizinen in MV wegen Corona am Limit: Bis zu 40 Prozent Krankenstand beim Personal

Schwerin/Rostock/Greifswald

Die steigende Zahl von Corona-Infektionen in MV bringt die Krankenhäuser wieder in Not. An den beiden Unimedizinen Greifswald und Rostock ist der Personalausfall wegen Erkrankung oder Quarantäne sehr hoch. Die Zahl der Corona-Patienten liegt auf Rekordniveau. In Rostock müssen daher jetzt geplante Operationen abgesagt werden. Belastet sind vor allem die normalen Stationen, weniger der Intensivbereich.

Bis zu 40 Prozent Ausfall gebe es auf einzelnen Stationen beim Pflegepersonal, erklärt Christian Arns, Sprecher der Unimedizin Greifswald (UMG). Darin enthalten seien auch von Quarantäne Betroffene oder Eltern, die sich um ihre Kinder kümmern müssen. „Wir haben generell einen sehr hohen Ausfall in der Pflege“, daher sei dort derzeit „nur Grundversorgung“ möglich.

Unimedizin Greifswald wollte dritte Corona-Station eröffnen

Auch die Corona-Patientenzahlen steigen. 72 seien es an der UMG aktuell, Höchststand waren gerade 74, so viele wie nie zuvor, so Arns. Zum Glück seien davon nur sieben Patienten auf Intensivstation. dennoch habe die UMG überlegt, ob sie eine dritte Station für Patienten öffnet, die mit Corona in Verbindung stehen. Der Hygiene- und Personalaufwand sei dort dann sehr hoch. Landesweit liegen derzeit 604 Patienten im Zusammenhang mit Corona im Krankenhaus, 83 auf Intensivstationen. Heißt: Bei den meisten gibt es weniger schwere Krankheitsverläufe.

Die Unimedizin Rostock (UMR) hat jetzt einen Aufnahmestopp für geplante Behandlungen und Operationen verhängt, erklärt Dekan Prof. Emil Reisinger. „Zunächst für eine Woche“, so Reisinger. Grund sei der Ausfall von medizinischem Personal. „240 Mitarbeiter sind krank“, so Reisinger. Auch aus UMR-Kliniken am Rande der Stadt seien jetzt Kräfte zusammengezogen worden. „Wir müssen für Notfälle präpariert sein“, so Reisinger. „Das ist schon eine sehr starke Belastung.“

Was das konkret für Patienten bedeutet, sei schwer zu einzuordnen. Es würden jetzt alle Eingriffe verschoben, bei denen klar sei, dass die „ohne Nachteile auf die Gesundheit des Patienten“ sei, so Reisinger. Eine OP an der Nasenscheidewand falle also aus, der Oberschenkelhalsbruch aber nicht. Einen solchen Aufnahmestopp für planbare Eingriffe habe die Unimedizin Greifswald „seit Monaten“, so Arns. „Wir haben derzeit sehr viele Notfälle zu versorgen.“

Über die kritische Lage an den Unimedizinen hat Wissenschaftsministerin Bettina Martin am Donnerstag im Landtag berichtet. Für die Unimedizin Greifswald spricht sie von gut 200 Ausfällen beim Personal. „Das ist eine sehr schwierige Lage“, so Martin. Aber: „Die Versorgung ist gewährleistet.“

Fragt sich, wie lange noch. Denn die zusätzliche Aufnahme ukrainischer Flüchtlinge oder sogar Verletzter aus dem Kriegsgebiet könnte die Krankenhäuser schnell an die Belastungsgrenze bringen, heißt es aus dem Gesundheitsministerium. Sprecher Alexander Kujat bestätigt: Auch in anderen Kliniken in MV sei die Personaldecke stark geschrumpft.

Der hohe Krankenstand in Kliniken, einem wichtigen Teil der kritischen Infrastruktur, wirft die Frage auf: Ist es überhaupt richtig, die Corona-Regeln bundesweit zu lockern? MV liegt derzeit mit einer Inzidenz von 1938 bundesweit an der Spitze. Das Bundeskabinett hat am Mittwoch beschlossen: Ab 20. März sollen nur noch Tests und Masken vorgeschrieben werden können.

Ministerium zu Lockerungen: Pandemie ist nicht zu Ende

Darüber wird noch zu reden sein, heißt es aus dem Schweriner Gesundheitsministerium. MV sei derzeit stark vom neuen, hoch infektiösen Subtyp BA.2 der Corona-Omikron-Variante betroffen, quasi „Vorreiter“ bundesweit, so Sprecher Alexander Kujat. Weitere Lockerungen sehe man daher sehr kritisch, etwa wenn Tausende Menschen ohne Schutz bei Großveranstaltungen sind. „Die Pandemie ist nicht zu Ende.“

Laut Prof. Reisinger macht BA.2 bereits 80 Prozent der Fälle in Rostock aus. Dennoch sei er zuversichtlich. „Wir rechnen mit einem Rückgang der Zahlen in den nächsten Wochen.“ Reisinger sagt auch „Dass wir alles lockern, ist nicht richtig.“

Der Greifswalder Bioinformatiker Prof. Lars Kaderali ist besorgt wegen der hohen Inzidenz. Mit Blick auf die bundesweit geplanten Lockerungen ab 20. März teilt er über Twitter mit: „Wenn sich die Zahlen weiter so entwickeln, sehe ich nicht, dass wir diesen Weg in MV mitgehen können.“

