Unsere Jungs in den Irak: Politiker aus MV in Sorge

Rostock/Torgelow

Wenige Tage vor der angekündigten Verlegung von rund 60 Soldaten aus Mecklenburg-Vorpommern in den Irak reagieren Politiker aus Mecklenburg-Vorpommern besorgt. „Die Sicherheitslage dort hat sich in diesem Jahr zum Negativen verändert. Das bereitet mir natürlich große Sorge“, sagte der CDU-Bundestagsabgeordnete Philipp Amthor. Auf der anderen Seite zeige die aktuelle Situation, wie wichtig der Anteil ist, den Deutschland in der Anti-Terror-Koalition mit dem Einsatz leiste.

Trotz des vorläufigen Ausbildungsstopps aufgrund der Sicherheitslage will die Bundeswehr an ihrer ursprünglichen Einsatzplanung festhalten. Der Großteil der Kräfte gehört zum Jägerbataillon 413, das in Torgelow (Kreis Vorpommern-Greifswald) stationiert ist. Weitere Soldaten stammen aus Hagenow ( Ludwigslust-Parchim). Sie sollen Sicherheitskräfte der Kurden und der Zentralregierung im Irak ausbilden. Die ersten 30 Soldaten sollen bereits in dieser Woche verlegt werden, um ihre Kameraden in Erbil abzulösen, die dort seit drei bis vier Monaten im Einsatz sind.

CDU-Mann Amthor verabschiedet Soldaten feierlich

Torgelow gehört zum Wahlkreis von Amthor. Er hatte die betroffenen Soldaten mit einem feierlichen Appell schon am 6. Dezember in den Irak verabschiedet. Amthor: „Völlig falsch wäre es aber, jetzt alles abzubrechen und die Region dem Spiel der Terroristen zu überlassen.“ Der Abgeordnete räumte ein, dass ihm im Zuge der Verabschiedungszeremonie im Dezember von den Soldaten auch gespiegelt worden sei, dass die Aufgabe der Bundeswehr im Irak innerhalb der Truppe umstritten ist, da der positive Ertrag für die Situation vor Ort oft schwierig abzuschätzen sei.

Zu Philipp Amthors (CDU) Wahlkreis gehört auch Torgelow. Quelle: Michael Kappeler/dpa

Obwohl die Ausbildungsarbeit nach der Tötung des iranischen Top-Generals Ghassem Soleimani bei einem US-Raketenangriff in Bagdad vorerst ausgesetzt worden ist, bleiben die Soldaten an den jeweiligen Standorten vertreten, sagte Oberstleutnant Simon Hofmann vom Einsatzführungskommando. „Denn wir gehen immer noch davon aus, dass wir unseren Auftrag wieder weiter fortführen können, sobald sich die Lage geändert hat.“ Die Soldaten aus Mecklenburg-Vorpommern seien nicht nur in Erbil stationiert, sondern auch im Militärkomplex Tadschi, 30 Kilometer nördlich der Hauptstadt Bagdad.

Caffier : Leben der Soldaten steht im Vordergrund

Mecklenburg-Vorpommerns Innenminister Lorenz Caffier ( CDU) befürwortet den Schritt, die Ausbildungsaktivitäten vor Ort zunächst einzustellen, „den Einsatz aber nicht abrupt abzubrechen. So einer Entscheidung sollte eine umfassende Lagebeurteilung vorausgehen“, sagte er. Das Leben der Soldaten müsse aber im Vordergrund stehen.

Lorenz Caffier (CDU), Innenminister von Mecklenburg-Vorpommern, sorgt sich um die Soldaten. Quelle: Frank Molter/dpa

Noch im Januar treffen die Innenminister der Länder mit Verteidigungsministerin Annegret Kramp-Karrenbauer ( CDU) zusammen, um Informationen um laufende Auslandseinsätze zu erhalten. Caffier: „Dann hört man besonders genau hin, wenn Soldaten aus dem eigenen Land betroffen sind.“ Der Minister hatte bereits vor einem Jahr Soldaten aus MV im Irak besucht.

Die Soldaten aus dem Nordosten würden schubweise in den Nordirak verlegt. Die Verlegung „läuft jetzt an“, sagte Hofmann. Die Grünen plädieren indes für einen sofortigen Abzug: „Die deutschen Truppen müssen unverzüglich aus dem Irak evakuiert werden. Die Sicherheitslage hat sich deutlich verschlechtert und das Ausbildungsmandat ist derzeit ausgesetzt. Es gibt keinen Grund, die Soldatinnen und Soldaten jetzt in der Gefahrenzone zu belassen“, sagte die Stralsunder Grünen-Abgeordnete Claudia Müller.

Lesen Sie auch:

Von Benjamin Fischer