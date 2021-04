Hunderte Senioren in MV lassen ihre Impf-Termine ungenutzt verstreichen. In vielen Fällen passt ihnen offenbar das Vakzin nicht. Das ist ein Schlag ins Gesicht all jener, die sich seit einem Jahr einschränken, um die Ältesten und die Schwächsten zu schützen. Impf-Schwänzer sollten bestraft werden, fordert deshalb OZ-Reporter-Chef Andreas Meyer.