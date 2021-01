Rostock

Dass die als unsinkbar geltende „Titanic“ auf ihrer Jungfernfahrt 1912 einen Eisberg rammte und sank, ist bekannt. Ebenso, dass illustre Gäste an Bord waren, so zum Beispiel der US-Multimillionär John Jacob Astor IV. Doch wer befand sich noch an Bord?

Jens Ostrowski (38), Journalist aus Dortmund, beleuchtet in seinem nagelneuen Buch „Die Titanic war ihr Schicksal“ die Geschichte der deutschen Passagiere und Besatzungsmitglieder. Auch aus dem heutigen Mecklenburg-Vorpommern waren zwei Männer dabei.

Anzeige

Autor Jens Ostrowski Quelle: E-Mail-OZ-Newsdesk

Herr Ostrowski, wie viele deutsche Besatzungsmitglieder und Passagiere waren bei der Jungfernfahrt an Bord?

Insgesamt 22. 15 Passagiere und sieben Besatzungsmitglieder. Mehr als die Hälfte von ihnen hatte vor der „Titanic“-Überfahrt bereits einige Jahre in Großbritannien oder Amerika gelebt.

Waren auch Promis darunter?

Die berühmtesten Deutschen auf der „Titanic“ – beide geboren in der Pfalz, aber als Kinder nach Amerika gekommen – sind Ida und Isidor Straus, damals Miteigentümer des Kaufhauses Macys und millionenschwer. Sie gehörten zu den Reichsten an Bord und sind beinahe die einzigen Deutschen auf der „Titanic“, für die sich die Presse im Jahre 1912 interessierte. Alle anderen wurden von der Geschichte verschluckt. Ihnen galt vor allem mein Interesse.

Wie viele Deutsche waren unter den Überlebenden?

Zwölf Deutsche starben bei der Katastrophe. Zehn überlebten. Insgesamt überlebten 712 Menschen. 1496 starben beim Untergang. Es kursieren eine Menge unterschiedlicher Zahlen in der „Titanic“-Geschichte. Diese sind verbrieft.

Nur zwei Menschen kamen aus dem heutigen Mecklenburg-Vorpommern?

Ja, der Passagier Ernst Wilhelm Törber aus Grevesmühlen und der Küchenangestellte Karl Tietz aus Rostock. Für mich wird die „Titanic“ greifbarer, wenn man über Personen erzählt, die Müller oder Meyer hießen, aus bekannten Städten wie Rostock stammten, die ihre Dokumente in deutscher Sprache verfassten und im Alltag größtenteils mit Mark zahlten. Mich hat von Beginn an interessiert, wie Deutsche ausgerechnet auf diesem Schiff landen konnten und wie sie die Katastrophe erleben und erleiden mussten.

Was ist aus Törber und Tietz geworden?

Beide sind beim Untergang ums Leben gekommen. Wobei man leider über beide an Bord der „Titanic“ wenig weiß. Tietz war Küchenhelfer im berühmten À-la-carte-Restaurant. Durch Zeugenaussagen weiß man, dass das gesamte Team nach der Kollision unter Deck von Stewards festgehalten wurde. Man wollte den Passagieren der Vortritt zu den wenigen Rettungsbooten lassen. Von den 69 Angestellten überlebten nur drei.

Was weiß man über ihre eventuellen Nachkommen? Haben Sie versucht, Verwandte zu finden?

Ich habe Kontakt zu mehr als einem Dutzend Nachfahren von deutschen „Titanic“-Passagieren und Besatzungsmitgliedern. Leider niemand von Törber und Tietz. Ich habe versucht, welche zu finden, die heute noch leben. Vergeblich.

Sie haben mehr als 20 Jahre lang recherchiert. Wo haben Sie Infos über die Passagiere und Besatzungsmitglieder gefunden?

In Archiven in Amerika, Großbritannien und Deutschland. Darunter auch Karsten Schröder vom Stadtarchiv Rostock. Er hat mir wirklich in besonderer Art und Weise geholfen, etwas Licht in die Familiengeschichte zu bringen. Das war nicht selbstverständlich. Es war neben der Archivarbeit auch viel Geduld und Glück dabei. Ich habe in meinen Unterlagen 20 Jahre alte Telefonlisten entdeckt. Damals habe ich die Namen von „Titanic“-Deutschen ins Online-Telefonbuch eingegeben und alle Menschen mit dem gleichen Nachnamen einfach angerufen, um zu erfahren, ob sich hier jemand an ein Familienmitglied auf dem Schiff erinnern kann. Bei Richard Pfropper, einem Erste-Klasse-Steward aus Breslau, ist das zum Beispiel gelungen. Überhaupt bekam ich unglaublich viel Unterstützung von Nachfahren einiger „Titanic“-Passagiere. Sie leben heute in Kanada, in Australien oder auch noch immer in dem Wohnhaus in Deutschland, in dem schon ihr Vorfahre lebte, bevor er auf die „Titanic“ ging. Sie ausfindig zu machen, hat schon viel Spaß gemacht – und war am Ende natürlich sehr fruchtbar für das Buch.

Gab es besondere Überraschungen bei der Recherche?

Der 20-jährige Kölner Alfred Nourney wurde 1912 von seiner vom Standesdünkel erfassten Familie nach Amerika geschickt, weil er zuvor eine junge, einfache Frau geschwängert hatte. Er war ein Aufschneider und checkte unter dem falschen Namen Baron von Drachstedt auf der „Titanic“ ein. Dort wurde er durch Glücksspiele auffällig. Diese Geschichte ist bekannt. Nicht aber, dass er ab den 30er-Jahren auch ein glühender Nazi war und einst mit Rudolf Hess, dem späteren Stellvertreter des Führers, gemeinsam zur Schule ging. Überraschend war auch, dass mit der „Titanic“ 400 000 deutsche Briefe transportiert wurden und mit dem Schiff versanken. Auch diese Information ist völlig neu.

Opfer der „Titanic“ Das Buch „Die Titanic war ihr Schicksal – Die Geschichte der deutschen Passagiere und Besatzungsmitglieder“ von Jens Ostrowski gibt Auskunft über die deutschen Opfer des Untergangs des Luxusdampfers. Denn bislang fanden die Menschen aus Deutschland, darunter Kaufleute, Industrielle, Auswanderer und sogar ein Mönch, wenig Beachtung. Wer von ihnen in dieser Nacht vom 14. auf den 15. April 1912 überlebte, war nicht immer eine Frage des Standes. Zu bestellen ist das Buch (ISBN: 9783000668036) unter www.jensostrowski.de.

Von Thomas Luczak