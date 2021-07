Unternehmen in MV: Grüne rügen geringen Frauenanteil in Topetagen

Schwerin

Die Grünen in Mecklenburg-Vorpommern sehen im geringen Frauenanteil in den Topetagen der Landesunternehmen einen Beleg für die nach wie vor fehlende Gleichstellung der Geschlechter. „Die jetzige Situation ist nicht hinnehmbar: Denn Frauen machen die Hälfte unserer Gesellschaft aus. Deswegen muss diese Lebenswirklichkeit gerade auch dort abgebildet werden, wo Entscheidungen fallen“, forderte am Dienstag Anne Shepley, Spitzenkandidatin der Grünen für die Landtagswahl im September.

Sie reagierte damit auf eine am Tag zuvor veröffentlichte Studie der Zeppelin Universität in Friedrichshafen am Bodensee. Demnach sind in den 18 Unternehmen des Landes nur 4,8 Prozent der Spitzenpositionen mit Frauen besetzt. Das war im bundesweiten Ländervergleich mit Abstand der letzte Platz. In den insgesamt 84 kommunalen Unternehmen in Mecklenburg-Vorpommern lag der Frauenanteil im Top-Management allerdings bei 25,9 Prozent, der drittbeste Wert bundesweit.

Der Politik kommt nach Ansicht Shepleys in der Geschlechtergleichstellung eine Vorbildrolle zu. Sie sprach sich daher für ein Paritätsgesetz für die Besetzung von Kandidatenlisten bei Wahlen nach französischem Vorbild aus. Anders als die in Brandenburg und Thüringen von den Verfassungsgerichten gestoppten Gesetze greife dieses nicht in die Autonomie der Parteien ein. Die Quote würde über die Finanzierung der Fraktionen geregelt. Wer nicht quotiere bekomme auch nicht die vollen Fraktionsmittel, erläuterte Shepley. Im Landtag Mecklenburg-Vorpommerns, der am 26. September neu gewählt wird, liegt die Frauenquote aktuell bei 24 Prozent.

Von RND/dpa